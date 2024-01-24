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24/01/2024

【FOCUS】可觀收益VS燙手山芋，雪球、比特幣同命相憐

#中證500 #雪球 #比特幣
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　　以為買的是固定收益，原來卻是燙手山芋－－當紛紛揚揚的雪花降臨大半個神州，眾多投資者才幡然醒悟，愈滾愈大的「雪球」隨時可能砸死人。眼見該衍生品常見掛勾的中證500指數，周三（24日）掉頭轉跌半日挫0.9%至4822點，市場密切注視會否再逼近新一輪「敲入區」。

 

湯總、敲入，兩詞一夜爆火

 

　　「黑色星期一」暴瀉4.7%或237點的中證500指數，令無數過去一兩年買入「雪球」衍生品的高淨值投資者見財化水，更令「湯總」和「敲入」兩個詞一夜爆火。

 

　　網絡截圖中，對「200萬本金和票息皆無」以一個淡定「嗯」字回覆的湯總，料是眾多「雪球」衍生品的投資者之一。所謂「雪球」，是指主要由券商發行，掛勾某標的（如中證500、中證1000、恒生科指）的收益憑證；由於券商設定「敲出」收盤價（如較現價漲3%）、「敲入」收盤價（如較現價跌20%或25%）極不對稱，令投資者認為期限內標的區間震盪、微漲的概率，遠高於極端下跌的概率，因此傾向將此當作穩賺不賠的高收益固定收益投資。

 

無數過去一兩年買入「雪球」衍生品的高淨值投資者見財化水。


　　以中證500過去兩年最低見5158點看，觸及最集中的「敲入」線4865點的機會可謂渺茫，況且即使觸發「敲入」，只要標的在期限結束時重回期初價格，就能保住本金。不過，開年連挫的A股令湯總的雪球產品在到期日定格於跌幅26.83%，跌穿25%下限，終致200萬本金全無。

 

不經意偶然，頻釀大衝擊

 

　　跌穿4865點的中證500指數，現面臨第二個集中「敲入」區4300-4600點的考驗，儘管如此，相比2017年A股股權質押規模高逾5萬億，以及A股總市值65萬億，機構測算的雪球本金規模約3000億出頭，可謂小巫見大巫。

 

兩周前現貨ETF獲批而急撲49000美元關口的比特幣，最新失守4萬美元。


　　既然湯總的經歷看起來只是個案，為何在A股引發軒然大波？原因之一是，當標的觸及「敲入」，券商需降低現貨倉位或沽出期指，加劇市場抛壓；原因之二是，部分高槓桿買入雪球的人，往往因跌市而被動平倉，成為砸盤資金的犧牲品；原因之三亦是最重要的原因，則是又一款昔日明星產品跌落神壇造成的心理衝擊。

 

　　從穩賺到大賠的例子遠不止此，背後的觸發因素往往就是不經意的偶然。兩周前獲現貨ETF獲批而急撲49000美元關口的比特幣，最新失守4萬美元，即是受累全球最大比特幣ETF的GBTC突現天量套現。Grayscale旗下的GBTC原為比特幣信託，自其本月11日轉型為ETF以來，投資者已從中撤資至少29億美元。此情景亦如同去年3月的美國地區銀行危機，矽谷銀行一紙宣布持有債券出現巨虧並計劃增資的公告，最終觸發單日擠提420億美元，以及地區銀行股集體暴瀉。

 

　　瞬息萬變的投資市場，天堂和地獄之間，那麼遠那麼近。

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