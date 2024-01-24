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24/01/2024

移民英國｜英國稅收包含垃圾徵費！棄置大型物件收幾錢？3色垃圾桶分回收物、廚餘

#生活百科 #移民 #回收 #垃圾徵費 #英國 #廚餘 #Pantry熱話 #市政稅
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　香港將於今年8月實施垃圾徵費，但環境局似乎「自己都唔知自己做緊咩」，不但宣傳解說不清，連要市民要付費的指定膠袋，質量似乎也出現問題。究竟垃圾徵費要如何做？英國作為港人熱門移民國家之一，其垃圾分類政策有沒有可借鑑的地方？

 

英國垃圾徵費＝徵咗你都唔知

 

　　英國有沒有垃圾徵費？政府沒有開張明義推行垃圾徵費，但魔鬼在細節，大家每月繳交的市政稅（Council Tax）已包括了垃圾收集費用，各地方議會（Council）每星期都會派垃圾收集員，逐家逐戶收集垃圾，至於收集時間和垃圾分類方法，每個地區略有不同。英國垃圾分類，是有法律規定的。如垃圾處理不當，例如分類錯誤、隨意棄置、沒包裹好或垃圾過滿等，都會可能收到罰單，輕則100鎊，若逾期被訴諸法庭，隨時被重罰1000鎊。

 

英國垃圾分類有幾複雜？

 

　　英國的垃圾分三大類，並以不同顏色的垃圾桶區分，但不是港人由細聽到大的「藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽」，而是分為「可回收垃圾桶」（Recycling Bin），收集紙張、紙箱、汽水罐、罐頭罐、錫紙盒、膠樽及膠製食物盒等；「不可回收垃圾桶」（General Waste Bin），收集不可回收的家居垃圾；「園藝及廚餘垃圾桶」（Garden and Food Waste Bin）收集包括水果蔬菜、剩餘食物、咖啡渣、茶包、麵包蛋糕、雜草、枯葉及樹枝，住House的居民會在花園放置有蓋廚餘桶收集廚餘，至於大廈居民則會用可分解廚餘袋將廚餘包好，再放入大廈垃圾房內的廚餘桶。

 

　　如果住House，新搬家第一件事，要先向地方議會申請垃圾桶，大概需時1個月，並查一下居住地所屬的Council網頁，了解垃圾收集日期和分類方法。不同Council的垃圾桶顏色也有分別，以「香港人村」Sutton為例，Council會提供2個大型垃圾桶，包括「不可回收垃圾桶」（啡色）及「紙類和卡紙回收垃圾桶」（綠色）、1個綠色「可回收垃圾箱」，用作回收膠樽、玻璃樽等，還有1個黑色有蓋廚餘桶。
至於大型廢棄物（包括傢私、家電和單車等），可自行拿到地區回收中心，或由政府提供收費的回收服務。根據Sutton Council網頁，1至3件物件收35.05鎊、4至6件物件收58.73鎊。與此同時，網頁亦列出了Council不回收的物品，包括建築廢料、化學品、車輛配件及電池等。

 

（圖片來源：Sutton council）

 

　　其實英國的處理垃圾都幾複雜，而且處理大型廢棄物都幾貴，以外國人怕麻煩的習性，相信不是每個家庭都有嚴謹執行分類回收，大家見條街成地垃圾就知啦。

 

 

 

 

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