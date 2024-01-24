著數優惠｜繽紛購物狂賞推超多優惠！涵蓋100+商戶：AEON $200減$20 / 莎莎$10利是/ PHD滿$180送Pizza！即教你用AlipayHK搶優惠

新年前，大家都要辦年貨，買新衣、新鞋等等，好好迎接新的一年。香港零售管理協會由即日起推出「繽紛購物狂賞」，在AlipayHK和內地支付寶上推出了超過100種優惠，由超級市場至珠寶首飾都有，今次教大家怎樣搶及精選了一些超抵的優惠！

香港零售管理協會由即日起推出「繽紛購物狂賞」，禮遇涵蓋不同類別品牌，包括餐廳、超級市場、衣物鞋履、電器電訊、百貨家品、珠寶首飾、保健產品、化妝品、個人護理用品、食品及酒類等。優惠大家可以在在AlipayHK上到，先看看怎樣搶！

1. 在「本月精選活動」中，就可以見到「繽紛購物狂賞」

2. 進去「繽紛購物狂賞」，揀選心儀的優惠

根據AlipayHK App內顯示，大家可以每日中午12時搶優惠，而大家要留意這些優惠都有不同的條款，所以用之前要看清楚。今次編輯為大家在不同的範疇Pick了一些超筍的著數！

超級市場

● AEON：購物滿$200或以上即可減$20（適用於全線AEON（DAISO Japan 除外））

● 香港百佳超級市場：買金御膳產品滿$100即減$10（適用於全線百佳門市）

衣物鞋履

● eGG Optical Boutique：正價架連鏡眼鏡套裝折實滿$500額外減 $30（eGG 門市（不包括eGG專櫃）及 eGG eShop）

● 馬拉松 ：$10現金券

● Arena：買滿 $500 即減 $88（全場貨品凡購滿港幣500元即可享減港幣88元優惠）

電器電訊

● 中原電器：購買單一正價貨品滿HK$2,000，即減HK$100。（適用於中原電器門市）

● Pricerite實惠：家品及小型傢俬$30折扣優惠券（購買家品及小型傢俬滿$300或以上，即可享折扣$30）

百貨家品

● 日本城：$10現金優惠券（惠顧商品滿$150即減$10）

● 永安百貨：廚房用品部HK$50現金優惠券（單壹購買指定濾水器／濾芯淨額滿HK$800或以上，即減HK$50）

珠寶首飾

● 金至尊珠寶：$100珠寶鑽飾禮券（購買正價珠寶鑽飾即減HK$100）

● 周生生：正價鑲嵌珠寶$500購物券（中國香港周生生分店）

保健產品、化妝品、個人護理用品

● 莎莎：$10開運大利是（購物滿淨價$50即減$10）

● 屈臣氏：易賞錢會員於屈臣氏門市購物滿$600可享1,500易賞錢積分

餐廳、食品及酒類

● 7-Eleven：購物滿$100或以上即減$10（只適用於7-Eleven香港店鋪）

● 鴻福堂：$30優惠（以正價購買鴻福堂產品滿$300或以上，即$30）

● PHD：免費獲贈PHD千島夏威夷普通批一個（於推廣期內，凡堂食／外賣自取惠顧滿港幣$180即可免費獲贈千島夏威夷普通批一個）

● Shake Shack：消費滿$150即減$25