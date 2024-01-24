高鐵訂票 |高鐵跨境多程票將開賣！計次票、定期票西九龍站往返10個內地車站！折扣高達36%、可免費取消班次！即睇購買、預約教學

開關後大家去過多少次大灣區吃喝玩樂？又或者是否要不停中港兩邊走工幹？游走中港兩地，高鐵都算方便快捷，是不少人北上的最佳交通工具選擇！明天（1月25日）起高鐵將推出計次票及定期票，折扣更高達36%！經常往返內地及香港的你你你要注意，看看這兩款車票對你來說是夠抵用！

高鐵訂票 | 計次票及定期票十大車站往返西九龍站？

今次高鐵多程票分為「計次票」及「定期票」，兩者也能任選福田、深圳北、光明城、虎門、東莞南、常平、東莞、慶盛、廣州南及廣州東這10個車站往返西九龍站。

20次計次票可於90日乘搭20程，最多可同時預約4班列車，折扣可高達約11%！而30日定期票則為30日內乘搭60程，同時可預約10班列車。假如你幾乎每天也需要兩地來回的話，這款車票就十分著數，折扣高達約36%！

（圖片來源：MTR）

高鐵訂票 ︳內地網站購買以人民幣結算？

大家想買這2款車票的話，記得先於中國鐵路12306官方網站或手機App註冊用戶，然後購買車票。車票以人民幣定價發售。大家購票後可以在中國鐵路12306線上票務平台（網站或App），或內地車站售票機及檢票閘機預約15天內出發的班次，可以一站式網上完成。如果突然改變行程，可於開車前免費取消原本的預約，改約另一班車，48小時內還可以取消預約5次。

（圖片來源：MTR）

高鐵跨境多程票

開賣日期：1月25日

車站組合：福田／深圳北／光明城／虎門／東莞南／常平／東莞／慶盛／廣州南／廣州東

20次計次票：90日乘搭20程

30日定期票：30日乘搭 60程

條件：可選擇一等座或二等座成人票。車票須於購票日起計30天內（包括當天）使用車票，車票有效期由首次乘車日起計

購票乘車步驟

1. 購票：可於中國鐵路12306官方網站或手機App購買（註冊用戶適用）。車票以人民幣定價發售

2. 預約座位：購票後須經下列途徑預約座位，計次票最多可同時預約4班車，而定期票則可最多預約10班車

● 12306：預約後可在賬戶內查看車票資料

● 內地車站售票機：預約後會提供「行程信息提示」，列明車票資料

● 內地車站檢票閘機：直接以購票時所使用的證件入閘取得座位，車票資料會發送去12306註冊用戶於賬戶內預設的通知渠道，或以短訊發至旅客登記的手機號碼

3. 乘車：以購票時使用的證件入閘乘車

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