hot talk 1點鐘｜港股輕鬆上萬六 上到16700先叫轉勢？｜網遊新規諮詢「下架」 遊戲股原來仲有隱憂？

嘉賓：第一上海首席策略師 葉尚志

人民銀行行長潘功勝昨日在國新辦記者會上發放喜訊，宣布於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1萬億元人民幣。港股兩日飆938點後，今早倒跌後再升，重上萬六關，更一度重上20天線(現處16122點)。不過今日升市力度仍不及上日，反映市場信心仍不足？加上降準效果傳導至實體經濟都需要時間，預期今次消息對港股支持力度有多大？早前引起市場大地震的網遊新規鏈接已經從國家新聞出版總署網站上被刪除，據外電引述分析人士指出，直接刪除徵求意見稿的行為並不尋常，因為以往的監管措施一般在諮詢期結束後依然會留在網站上。刪除文件意味住中央政府接下來會對這份管理辦法進行重新修訂，反映監管陰霾仍未完？遊戲股近日大漲，惟與冬至快「落」日的水平仍有一段距離，板塊仍有多少上升空間？

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