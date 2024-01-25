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25/01/2024

盜月者丨姜濤首演奸角睇《古惑仔》取經！Edan見識Anson Lo日本名店爆買戰績︰勁到店員都認得佢

#盜月者 #男團MIRROR #呂爵安 #Edan #盧瀚霆 #Anson Lo #張繼聰 #古惑仔 #白只 #馬文舜
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　　由男團MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及姜濤演出的新片《盜月者》將在下月9日賀歲檔上映。Edan最開心從前輩張繼聰及白只身上，學到認真對待角色的無私精神，而熱愛時裝的Anson Lo去日本拍外景，被隊友踢爆瘋狂購物，買到連名店店員都認得他。至於首度演奸角的姜濤，從《古惑仔》取得演反派靈感，又第一次嘗試揸槍演戲。

 

 

 

　　在《盜月者》中，Edan飾演「對期錶」專家馬文舜，利用典當手錶的真零件改做成假錶謀利。馬文舜一次貪心，被二手錶商萊叔（姜濤飾）抓住痛腳，冷血勢利的萊叔強迫馬文舜到日本偷錶；跟馬文舜同行偷竊的團隊，包括經驗豐富的大賊（張繼聰飾）、負責爆破的渠王（白只飾），以及天才開鎖青年阿佑（馬文舜飾）。Edan與Anson Lo都覺得角色跟本人有相似的地方，Edan笑說：「我嘅角色有啲小聰明，會呃下人，但現實梗係唔會啦，我從來唔講大話！我個角色鍾意用腦，比較理性，呢方面少少似。」Anson Lo則說:「我同阿佑（角色）有一方面好似，就係都同媽咪感情好好。阿佑係單純、純情嘅小男孩，我唔係好似佢，佢好細路仔，我係grown man。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　至於姜濤過往都飾演學生，今次首度演反派，他說：「唔夠膽話咩設計（角色），今次對演戲了解多咗。（參考電影人物？）有，細個有睇《古惑仔》，入面有好多種反派同大佬，搵一啲感覺上比較似呢個角色嘅人物參考。」第一次用真槍拍戲，事前他跟師傅學習用真槍，「感受下後座力，同埋（開槍）最好唔眨眼，因為貶眼，就說服唔到人你係一個大佬，所以唔眨眼都練咗好耐。」

 

 

　　今次跟好戲之人張繼聰及白只合作，三人都獲益良多。Edan說：「我哋今次溝通好好，係teamwork形式，傾劇本、角色，由前期傾到煞科。阿聰同白只好有經驗，幫我哋諗埋點做好啲，點樣去夾。例如阿姜個角色係不怒自威，佢唔需要做好多，但見到側邊啲人嘅反應，就知道呢個人好大鑊，佢成日笑，但令你心寒，要大家一齊營造（氣場）出嚟。」他讚姜濤適合演奸角：「呢個角色好啱阿姜，（氣場）同佢私下好認真工作、鑽研嘅狀態相似。」Edan表示有場戲他要被姜濤掌摑：「我叫阿姜想做乜就乜，扯我頭髮呀、踩我呀都得，所以佢乜都做齊，哈哈。我叫佢唔好留力，因為一留力就唔逼真，又要再嚟過。」

 

 

　　Anson Lo感激阿聰與白只提醒他要放鬆：「佢哋叫我唔好諗咁多嘢，因為我個角色唔係專業人士，喺（偷錶）過程中，好驚被同伴發現其實我開鎖唔叻。佢哋叫我唔使刻意做一個好驚嘅樣，收細番少少，放鬆演就OK。」

 

 

 

　　提到劇組飛往日本拍外景，碰巧姜濤飛當地錄影《The First Take》，讓他和Edan見識Anson Lo的「shopping教主」威力。Edan率先爆料：「佢（Anson Lo）勁到連日本（名店）店員都認得佢！」姜濤續說：「有次分開行街，我漏咗本passport喺工作人員度，我去搵佢哋拎，一見到嘩，佢（教主）後面有兩個staff，每人幫佢拎住兩大袋，（總共）成四袋。」二人令Anson Lo哭笑不得，他笑言自己已經有所改變。

 

 

 

 

 

 

 

　　提到今次屬特別演出，問姜濤會否擔心姜糖覺得唔夠喉？他說：「我反而希望每位粉絲睇我哋作品時，都盡量放低本身對我哋嘅喜愛，專注喺作品想表達嘅嘢，唔好計較邊個出多啲、出少啲。」Edan亦說：「希望大家睇到我哋共同做呢件事，相信大家睇得出我哋花嘅心機、時間，呢啲反而更珍貴。」

 

 

 

轉載自: 晴報

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