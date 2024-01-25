方媛首以「天王嫂」身份上節目！為郭富城孤寒平反、爆其好習慣成男人典範！公開講老公靚仔最吸引

「天王嫂」方媛與郭富城結婚後，一直相夫教女，亦成為KOL。日前她首度以城嫂身分參與內地綜藝節目《今晚開放麥》，激罕大談城城，除了大讚老公是難得一見的好老公、好爸爸，更大爆城城一個小習慣，令全場女士超羨慕！

方媛與袁詠儀（靚靚）一同擔任節目嘉賓，起初方媛略帶緊張，但一談到城城，幾乎每三句便有一句狂讚老公。主持問到若send訊息給城城，大約等多久才收到回覆？方媛說：「他看到都會秒回！」令現場所有女性心心眼，大讚是好老公典範。

及後，方媛在城城歌曲《Para Para Sakura》襯托下出場，她更即場跳幾下老公的舞步，又說：「聽到這首歌，感覺我先生他就在旁邊！」她自言與天王結婚前，大家都羨慕她，但婚後網民心疼她，但心疼的方式卻是造謠：「每次和他出門的時候，我離他近一點，就會說我好卑微；但站得遠，又說我們形同陌路人。」說罷即唱兩句城城歌曲《我是不是該安靜的走開》搞gag：「我是不是該安靜的走開，還是該勇敢留下來。」不過網民笑指她的魔音令人不敢恭維。

身為兩女之母，方媛依然keep得好身材。

方媛大讚城城「非常的愛家，疼愛女兒；工作上非常努力，是女兒心中的榜樣。」她同樣希望成為女兒的榜樣，所以繼續工作，卻令城城被人誤會「摳門（孤寒）」，才要她外出工作。方媛說：「先生只想我開心、做一個與時並進的媽媽；我的工作多了，我們的共同語言都變多了，外間傳言說他摳門，我都懶得解釋。」她又指城城很愛護自己：「他怕我思念父母，想我安心工作，就把我父母接來香港照顧，多好的女婿！花錢很容易，花時間陪伴才是最重要的。」她表示自己18歲就經濟獨立，城城也是很年輕就靠自己奮鬥，所以彼此都明白現在的成就得來不易，也會惺惺相惜，為兩個女兒做個好榜樣。

主持問到城城最吸引她的地方，方媛立即如小女孩般秒答：「帥！」她舉例說：「有次我們在飛機上，他在我旁邊，我睡醒後一回頭，這個人真的很帥！他就這麼躺著睡著。」她搞笑指城城何時何地都保持整齊髮型，而且髮量多得驚人：「（髮量）特別多！我就很羨慕，每次我說我掉頭髮，他怎樣抓都不會掉髮。」