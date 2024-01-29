【etnet chill賞你】賞一粥麵「五福臨門煲」套餐

【etnet chill賞你】賞 一粥麵「五福臨門煲」套餐

臨近新年，一粥麵誠意推出「五福臨門煲」，精選滋補紅燒花膠、韓國蠔豉、古法扣鴨掌、南乳豬手、蠔皇花菇等高級食材入饌，精緻美味又好意頭！最岩小兩口一齊溫馨過年啦~ 而家只要答問題就有機會免費嬴走「五福臨門煲」啦~

今次問題係：一人一個新年一定要食嘅食物同寓意！

參加方法：

1. 讚好 etnet Chill Facebook 專頁

2. 於Facebook 讚好活動帖子

3. 於表格內回答問題並同意訂閱whatsapp marketing：

https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=884



獎品：



一粥麵五福臨門煲配楊洲炒飯 乙份 (二人份量)（價值$198，名額20個）





備註:



- 截止日期：2024年2月4日晚上23:59

- 是次活動會以whatsapp 通知得獎者領獎詳情。

活動條款以及細則

1. 活動將於2024年02月04日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者只要按照上述遊戲玩法參加及回答問題，回答得最好的的20位參加者一粥麵五福臨門煲乙份

5. 是次活動會透過whatsapp 通知領獎詳情。

6. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

7. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

8. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

9. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。