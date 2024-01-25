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25/01/2024

騙案手法｜假冒「騙案預警」SMS出沒！撳入link即洩銀行帳戶？警方︰2招分辨真假短訊提示

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Text: Louise Yuen

 　　警務處今年 1 月 2 日起在「騙案預警」新增 SMS 短訊提示，以短信方式聯絡潛在騙案受害人發出警示阻轉款，避免大家受騙。不過警方最近發現有人假冒反詐騙協調中心發送詐騙短訊，若大家一不小心點擊 SMS 中的不明連結，即被騙走個人資料、銀行帳戶號碼、密碼等。

 

 

　　警方提醒，大家可靠兩點分辨真假短訊，包括：防騙短訊發送人名稱為「#ADCC18222」，以及 SMS 中不會附有任何超連結。而且真正的「騙案預警」SMS 短訊也不會附有二維碼及附件，若有懷疑，大家不妨於通訊辦網頁查看「短訊發送人登記制」的已獲認證發送人名單（按此），或者於守網者網站的「防騙視伏器（按此）」、「防騙視伏 App」手機應用程式，查核可疑電話號碼、網址或收款帳號。

 

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