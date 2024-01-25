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25/01/2024

新年2024 | 超市著數優惠合集！百佳網店贏走日本福岡來回機票 / 惠康一日限定買滿額92折+勁多換購價筍貨 / 一田買年糕最多減逾$100

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Text: Kennis Wong

　　農曆新年就到，各大超市或網購平台也開始推出各種優惠著數，方便大家辦年貨！有百佳網店送日本來回機票、yuu大派三星期「衣、食、住、行」優惠，還有近日宣佈重整的一田超市新春年糕早鳥優惠等！事不宜遲，即睇大家常去的超市有甚麼抵買！

 

新年超市著數優惠 | 1. 百佳網店：消費最多可贏免費日本來回機票、氣炸鍋！

 

　　新春前夕，大家是不是開始忙著辦年貨？百佳網店即日起至2月15日推出「龍重巨獻：最高消費巨賞」，累積消費金額最高的首20名易賞錢會員可獲得指定獎賞，最吸引的是首2名可贏得日本福岡來回機票，而第3至5名則可獲得氣炸鍋！今次還有實用之餘又十分搞笑的一年用量日常用品贈送，包括30包8公斤泰國茉莉香米、6支5公升芥花籽油等！可說是全年豐衣足食！

 

最高消費巨賞詳情

推廣日期：即日起至2月15日

首2名：日本福岡來回機票乙張（價值$3,000）

第3至5名：Philips 健康空氣炸鍋HD9765/40（價值$2,698）

第6至8名：金御膳A級泰國茉莉香米8公斤30包

第9至11名：多芬滋養柔膚沐浴乳1,000克26支

第12至14名：滴露消毒藥水1,200毫升12支

第15至17名：刀嘜純正芥花籽油5公升6支

第18至20名：亮麗三層軟韌袋裝面紙5包裝16袋

 

最高消費巨賞詳情請按此

 

 

下一頁：惠康：一日限定人人有份92折、買紙巾送即食麵？

 

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