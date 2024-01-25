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25/01/2024

日本最新櫻花預測公開！東京大阪幾時開花？一App睇勻開花狀態+盛開日期！同場加映︰國泰全線日本機票75折起，商務艙都有！

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Text: Louise Yuen

　　近日寒流襲港，市區氣溫急降至單位數字，日前大帽山上的植物、建築物外牆甚至出現結冰。不過冬去春來，大地回暖，接下來又到櫻花盛開的季節！日本氣象廳（日本氣象株式會社）日前一如以往公開最新 2024 年櫻花預測，福岡、東京、名古屋等地將於 3 月下旬率先開花。趁國泰航空推出全線日本航點低至 75 折機票優惠，一於 plan 定今年春天的日本賞櫻之旅。

 

（圖片來源︰日本氣象株式會社）

 

　　日本氣象廳預計，東京、福岡、名古屋、高知等地的染井吉野櫻樹（Yoshino Cherry）將於 3 月下旬率先開花、盛放，而北海道札幌則需待至 5 月初，櫻花才開始綻放。日本氣象廳定時在官網更新櫻花開花前的狀態及預測盛開日期，大家也可以下載「櫻花最前線 - 2024年預測」App，每當接近櫻花景點時便收到「接近櫻花景點通知」，以及於app 內的「簽到圖章」記錄參觀過的櫻花景點。

 

位置／預測開花日期／預計盛開的日期

 

札幌︰5 月 1 日、5 月 5 日

青森︰4 月 19 日、4 月 23 日

仙台︰4 月 6 日、4 月 11 日

東京︰3 月 22 日、3 月 29 日

金澤︰3 月 31 日、4 月 6 日

長野︰4 月 5 日、4 月 10 日

名古屋︰3 月 20 日、3 月 30 日

京都︰3 月 23 日、3 月 31 日

大阪︰3 月 25 日、4 月 1 日

和歌山︰3 月 22 日、3 月 31 日

廣島︰3 月 22 日、4 月 1 日

高知︰3 月 19 日、3 月 27 日

福岡︰3 月 22 日、3 月 31日

鹿兒島︰3 月 27 日、4 月 7 日

 

網址︰https://s.n-kishou.co.jp/w/sp/sakura/sakura_yosou.html

 

下一頁︰同場加映國泰航空機票優惠！全線日本航點低至75折

 

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