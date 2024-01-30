全球500強品牌排行榜出爐！這品牌價值狂升74%重奪榜首！Tesla跌出十強被中國同業爬頭全因Elon Musk？Samsung打破壟斷打入Top 10！中國邊7個企業躋身Top 25？

想到全球最強品牌，你會想起甚麼？Apple、Microsoft、Tesla等等大型著名國際品牌一定會出現在腦海裏！英國品牌價值評估諮詢公司Brand Finance發佈2024年度全球500強品牌排行榜，究竟哪一個品牌可以在眾多品牌中脫穎而出，成為巨頭？被點名大退步的又是哪間公司？

品牌巨頭擁74%驚人增長穩坐榜首！

英國品牌價值評估諮詢公司Brand Finance分析了各大品牌的增長及表現，排列出全球500強品牌。美國向來擁有很多國際品牌，毫無懸念地獨霸首4位，全都是為人熟悉的企業！Apple以74%增長、品牌價值共$5,166億美元，重奪全球最有價值品牌的寶座，相等於星巴克（Starbucks）、賓士（Mercedes-Benz）、Tesla及保時捷（Porsche）的總和，同時大幅拋離獲78%增長，卻僅有$3,404億美元、第2名的Microsoft！而第3及第4名則是坐擁$3,334億美元的Google及$3,089億美元的Amazon。來自韓國Samsung三星則打破美國品牌的壟斷，以無加無減、維持在$994億美元位居第5名。

全球最有價值品牌Top 10（增長%）

1. Apple蘋果：$5,166億美元（+73%）

2. Microsoft微軟：$3,404億美元（+78%）

3. Google谷歌：$3,334億美元（+19%）

4. Amazon亞馬遜：$3,089億美元（+3%）

5. Samsung三星：$994億美元（0%）

6. Walmart沃爾瑪：$968億美元（-15%）

7. TikTok抖音：$842億美元（+28%）

8. Facebook：$757億美元（+28%）

9. T-Mobile：$733億美元（+17%）

10. 中國工商銀行：$718億美元（+3%）

（圖片來源：Brand Finance）

Tesla大倒退！被一中國同行爬頭？

在首10名未見Tesla的蹤影，雖然它的品牌強度總體上仍然很高，被評為 AAA-，但因著具受爭議的領導人物馬斯克Elon Musk，連帶品牌聲譽亦大幅下降。此外，其品牌價值下降12%至583億美元，排名跌至第18位。Brand Finance特別提到中國電動車品牌比亞迪品牌增長20%至121億美元，已超越Tesla，成為全球最大的電動車製造商！

（圖片來源：Tesla）

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