  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

30/01/2024

全球500強品牌排行榜出爐！這品牌價值狂升74%重奪榜首！Tesla跌出十強被中國同業爬頭全因Elon Musk？Samsung打破壟斷打入Top 10！中國邊7個企業躋身Top 25？

#打工仔 #抖音 #TikTok #Microsoft #Pantry熱話 #Apple #中國建設銀行 #Walmart #Google #中國工商銀行 #比亞迪 #Facebook #貴州茅台 #Samsung #Amazon #中國銀行 #微軟 #中國農業銀行
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　想到全球最強品牌，你會想起甚麼？Apple、Microsoft、Tesla等等大型著名國際品牌一定會出現在腦海裏！英國品牌價值評估諮詢公司Brand Finance發佈2024年度全球500強品牌排行榜，究竟哪一個品牌可以在眾多品牌中脫穎而出，成為巨頭？被點名大退步的又是哪間公司？

 

品牌巨頭擁74%驚人增長穩坐榜首！

 

　　英國品牌價值評估諮詢公司Brand Finance分析了各大品牌的增長及表現，排列出全球500強品牌。美國向來擁有很多國際品牌，毫無懸念地獨霸首4位，全都是為人熟悉的企業！Apple以74%增長、品牌價值共$5,166億美元，重奪全球最有價值品牌的寶座，相等於星巴克（Starbucks）、賓士（Mercedes-Benz）、Tesla及保時捷（Porsche）的總和，同時大幅拋離獲78%增長，卻僅有$3,404億美元、第2名的Microsoft！而第3及第4名則是坐擁$3,334億美元的Google及$3,089億美元的Amazon。來自韓國Samsung三星則打破美國品牌的壟斷，以無加無減、維持在$994億美元位居第5名。

 

全球最有價值品牌Top 10（增長%）

 

1. Apple蘋果：$5,166億美元（+73%）

2. Microsoft微軟：$3,404億美元（+78%）

3. Google谷歌：$3,334億美元（+19%）

4. Amazon亞馬遜：$3,089億美元（+3%）

5. Samsung三星：$994億美元（0%）

6. Walmart沃爾瑪：$968億美元（-15%）

7. TikTok抖音：$842億美元（+28%）

8. Facebook：$757億美元（+28%）

9. T-Mobile：$733億美元（+17%）

10. 中國工商銀行：$718億美元（+3%）

 

（圖片來源：Brand Finance）

 

Tesla大倒退！被一中國同行爬頭？

 

　　在首10名未見Tesla的蹤影，雖然它的品牌強度總體上仍然很高，被評為 AAA-，但因著具受爭議的領導人物馬斯克Elon Musk，連帶品牌聲譽亦大幅下降。此外，其品牌價值下降12%至583億美元，排名跌至第18位。Brand Finance特別提到中國電動車品牌比亞迪品牌增長20%至121億美元，已超越Tesla，成為全球最大的電動車製造商！

 

（圖片來源：Tesla）

 

下一頁：AI品牌成全球成長最快品牌？中國幾多個牌子躋身25強？

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #抖音 #TikTok #Microsoft #Pantry熱話 #Apple #中國建設銀行 #Walmart #Google #中國工商銀行 #比亞迪 #Facebook #貴州茅台 #Samsung #Amazon #中國銀行 #微軟 #中國農業銀行

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk