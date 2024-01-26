西方形式主義民主制度的七宗罪

我崇尚自由，但對西方形式主義的民主選舉制度數十年來一向懷疑。近年此種制度的缺陷日漸顯露，此種懷疑更變成信念。美國下一屆總統選戰已經開始，如無意外，特朗普重回白宮的概率遠高於一半，就算他失敗，認知能力已出現問題的拜登繼續留任，也難免使未來的歷史學家問句：「這一代的美國究竟中了甚麼邪？」

兩周前到台北觀選，一樣可見到此種制度衰象已呈。美國以為自己是民主制度燈塔，兩年後美國建國便達250年，時間與中國不少朝代的長短已然接近。朝代有興衰，國家制度是否也會如此？

我總結了一下，西方形式主義民主早已不配站在道德高地，蓋因其犯上了「七宗罪」。

拜登老態龍鍾，認知能力已出現問題。(AP)

選舉機制缺陷顯露 靠演技包裝

第一宗罪是決定選舉結果的因素，競選者的演戲及包裝能力，遠大於其人是否真有治理及領導能力。看看哪一位能勝出的總統不是能言善辯（當然有幕僚替其寫演辭）？在電視上哪一位不是七情上面？但到了上任後，卻往往原形畢露。特朗普狀若瘋子，世人已領教過。拜登老態龍鍾，但上台演講時卻總要扮青春死撐著小跑，政策及演辭又充滿虛偽與雙重標準。

在台灣，民進黨貪腐，國民黨性好內鬥爭權，致使不少年輕選民轉向柯文哲，但此君在台北當市長毫無建樹，其管治能力不足已暴露無遺，以致他在台北這大本營的得票率還低於其他地方。但這些人上位靠甚麼？還是演技與包裝？

第二宗罪是第一宗罪的結果，選出來的人往往十分不妥。尼克遜當年推動中美建交有功，但後來卻被美國人視為戰犯與大話精。克林頓捲入性醜聞，小布殊無能，但卻敢於偽造證據，說伊拉克有大殺傷力武器，從而滅人領袖，誅殺別國人民。至於特朗普及拜登何等德性，只要不是有眼無珠的，皆可看清。不過，這些人全都登上大寶。我們不能不問美國三億多人口，人才輩出，人傑地靈，為何揀來揀去，卻只能找出這些料子？這個選拔機制肯定出了問題！

特朗普包裝能力上佳，但是否有治理及領導能力有目共睹。(AP)

虛偽＋雙重標準 利益集團擴張

第三宗罪是第二宗罪的延伸。既然上位是靠做show演戲，其人的誠信道德能力便值得懷疑。那麼虛偽與雙重標準，我們大可見怪不怪。翻查好一點的字典，「政客」一詞及「Politician」都含有貶義，這並非無緣無故，而是在西方實踐其形式主義民主數百年後，人民對政客的虛偽所得的印象觀感。

第四宗罪是此制度能為利益集團提供擴張的土壤，使它們凌駕了社會總體利益。已故經濟學大師奧爾森(Mancur Olson)曾著有一書《國家興亡》(The Rise and Decline of Nations)，當中論證了在西方社會中，小圈子利益集團因為人數少、利益集中，願意動用較多資源游說政府立法或用政策向它們利益傾斜。而社會中其他人因這些利益團體細小，根本不會注意它們的行動。久而久之，多種小圈子團體所爭取到的改變，加起來便足以使社會的總體發展遇上各種阻力，舉步維艱。舉個例子，在幾年前香港土地供應的辯論及諮詢中，我們發現香港有個周公島，因多年前發現過一種蜥蜴較為罕見，所以不能填海不能發展。此種障礙，可能為香港的土地發展耗廢掉數以百億的成本。

混淆民粹過渡困難 賽果可操控

第五宗罪是容易與民粹主義混淆。香港黑暴期間，對社會破壞力十足的民粹主義分子已肆虐長達七、八年，他們大都自稱爭取民主，以此為外衣，但更重要的是立法會也有不少民粹議員是通過一人一票選進去的。就算是英國的脫歐公投及美國的選舉，民粹主義的影子清楚可見。這與希特拉靠民粹上台的歷史不遑多讓，足證形式主義的選舉對民粹主義並無防禦力。

上屆美國總統大選後，支持特朗普的群眾不服結果，闖入國會山莊破壞。(Shutterstock)

第六宗罪是權力的和平過渡已沒有保證。本來西方的這套制度過去有個好處，誰上台靠和平投票決定，輸的一方不能反對。但三年前特朗普敗選後，「驕傲男孩」等團體闖進國會山莊大搞破壞，已使我們對權力轉移是否能和平大失信心。不少人甚至斷言，若特朗普今次再敗選，美國會有暴亂。

第七宗罪是選舉結果完全可操控，以致選舉結果並不一定能反映選民的真實意見。在50多年前，已有數理經濟學家用鐵一般的邏輯證明了任何選舉機制，無論如何設計，都可被操控。我過去曾多次撰文討論，不贅。其實，今次台灣選舉中，民進黨只取得40%的票，反民進黨的票被「鎅」開為兩部分，也是他們失利的原因。民進黨的繼續執政，也不一定反映到民意。

（本文原載於1月26日《香港經濟日報》）