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26/01/2024

普通話Friday｜中央出招有利中特股｜中煤能源估值修復看高一線

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嘉賓：恒豐證券資產管理部總裁　連敬涵

 

　　內地近日猛推救市措施，當中包括研究將市值管理納內央企負責人的業績考核，引導央企負責人更加關注及重視其控股上市公司的市場表現，及時運用市場化的增持、回購等方式去傳遞信心、穩定預期，加大現金分紅力度以回報投資者。市場憧憬「中特估」將會進入估值修復期，香港股票分析師協會理事連敬涵認為中煤能源(01898)最值博，其次如華潤電力(00836)及股價相對同業較低的中海油(00883)亦在考慮之列。

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/2ElNCOVWCvQ

 

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