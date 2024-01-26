美斯碧咸2月訪港！MIRROR姜濤、Anson Lo將做表演嘉賓！邁亞密與港隊賽事一票難求

美職聯球隊國際邁亞密（Inter Miami）將於2月4與港隊在香港大球場交手，屆時阿根廷「球王」美斯（Lionel Messi）及「萬人迷」碧咸（David Beckham）亦會現身。除咗兩位球星之外，之前仲有傳還請來MIRROR的兩位成員Anson Lo（盧瀚霆）與姜濤擔任表演嘉賓。

昨日消息終於由官方證實，主辦單位合作夥伴Klook喺社交平台出Post，叫球迷同樂迷把握最後機會購票：「嘩……超驚喜！Tatler XFEST 香港嘉年華除咗可以見到美斯同一眾隊友，仲有Anson Lo 盧瀚霆@Mirror、姜濤@Mirror、Gareth.T、G.E.M同大家暖場，為球賽打開序幕！即日起11AM準時撳入嚟搶飛，一齊喺現場欣賞球員嘅精湛球技，兼盡情享受音樂。」

難得一見嘅球星。

現在MIRROR的演唱會正進行得如火如荼，而尾場則在2月3日舉行，演唱會結束後，「姜神」翌日就要擔任球賽表演嘉賓，再次合體表演。有消息指，主辦方指定「姜神」擔任表演嘉賓，並將會打頭陣於球賽開始之前表演，而其餘的MIRROR成員亦可在觀眾席欣賞精彩的賽事，當日下午2時正開始進行首場表演環節。

門票限量發售最後一輪的限量門票，票價將維持與早前推出嘅首輪售票相同，由港幣880元至4,880元不等。而其實早前於「演唱會門票出讓」平台出現嘅放售門票，都已經被炒賣至相當高價，一票難求。未知今次知道有鏡仔會做表演嘉賓，會唔會令門票價格再次推到高峰。