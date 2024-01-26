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26/01/2024

退休｜美雜誌評選全球10大最適宜退休國家！點解哥斯大黎加排第一？亞洲只有這國家上榜！即睇完整名單

#打工仔 #全球退休指數 #退休 #葡萄牙 #醫療 #中美洲 #墨西哥 #哥斯大黎加 #馬來西亞 #國際生活
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Text: Louise Yuen

　　美國生活雜誌《國際生活》早前公布最新全球退休指數（2024 Annual Global Retirement Index），就住屋、生活成本、氣候、醫療護理、簽證福利等 7 個範疇，選出全球 10 大最適宜退休的國家。位於中美洲的哥斯大黎加榮登榜首，亞洲只有這國家上榜！

 

　　2024 年最佳退休國家第 1 位是哥斯大黎加（Costa Rica），位於中美洲南部，因未有過盛的發展，依然保留住最壯麗的自然景觀和豐富的生物多樣性，加上怡人天氣及熱情的當地人，《國際生活》也大讚哥斯大黎加就是有種「純粹的生活氛圍」。當然完善的醫療系統也是這裏成為退休天堂的原因之一。

 

（圖片來源︰visit_costarica）

 

　　第 2 位的葡萄牙亦是港人新興移民國家之一，不少人都嚮往當地的慢活生活，而良好醫療護理及低犯罪率同樣是一大優點。不過最重要都是葡萄牙主要人口均能以英語溝通，就算不懂葡文也不擔心溝通問題。墨西哥憑低生活成本排第 3 位，不論是房屋、醫療都是合理收費；如果喜歡紅酒的，墨西哥原來也卧虎藏龍，不少當地出產的葡萄酒在 CMB 國際葡萄酒大賽中獲獎，不輸法國、意大利。

 

　　值得一提，亞洲只有排得 8 位的馬來西亞上榜，《國際生活》表示，馬來西亞的生活成本不高，住屋、交通、食物和娛樂費用平均只佔美國開支的三分之一到五分之一；而且擁有完善的醫療護理系統，種種原因令它打入頭 10 位。

 

（圖片來源︰malaysia.truly.asia）

 

《國際生活》全球 10 大最適宜退休國家

 

第 10 位︰哥倫比亞（Colombia）

第 9 位︰法國（France）

第 8 位︰馬來西亞（Malaysia）

第 7 位︰希臘（Greece）

第 6 位︰厄瓜多（Ecuador）

第 5 位︰西班牙（Spain）

第 4 位︰巴拿馬（Panama）

第 3 位︰墨西哥（Mexico）

第 2 位︰葡萄牙（Portugal）

第 1 位︰哥斯大黎加（Costa Rica）

 

 

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