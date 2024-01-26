韓韶禧韓劇推介 | 韓韶禧咬筆蓋為粉絲簽名爆紅！形象百變5大必睇劇集推介：被封「最美小三」《夫妻的世界》 / 最新Netflix《京城怪物》遭日本網民炮轟！

早前韓韶禧出席法國時裝周，在街頭遇上粉絲詢問簽名時，十分爽朗地直接咬住筆蓋揮筆簽名，令粉絲激動呼喊：「Onni（韓文：姐姐的意思）太美了！」。這個舉動令她再度爆紅，大家紛紛想翻一翻她的作品來看，原來韓韶禧2020年曾因飾演小三而走紅，而最近又有新劇《京城怪物》第二季成為熱話！適逢周末，大家一起翻看韓韶禧的作品吧！

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韓韶禧韓劇推介 | 1. 《京城怪物》（Gyeongseong Creature）：最新主演劇或令她不能踏足日本？

在今年1月初時，Netflix宣佈《京城怪物》將會推出第二季！事實上這齣劇集在去年12月上線後，引起不少討論，除了以恐怖奇幻包裝歷史情節外，故事的背景也備受爭議！《京城怪物》以1945年二戰末的京城作背景，當時朝鮮在日本統治之下，發生連連人體生化實驗等悲劇。劇中以當紅男演員朴敘俊飾演京城最大典當舖金鈺堂老闆張泰尚，當時被威迫與韓韶禧飾演的密探尹采玉調查事件，其後發現一連串駭人的事件。第一季結局埋下了許多伏線，第二季又即將開播，假如想緊貼劇情的話，快點趁著空檔煲《京城怪物》，看看韓韶禧如何演活密探！

（圖片來源：《京城怪物》劇照）

除了劇情引人入勝，令人一集接一集追看外，故事的背景也牽起一番熱話。以二戰日本和朝鮮做背景，加上韓韶禧在新作宣傳期間於Instagram上載當時被視為南韓民族英雄，卻是日本恐怖份子安重根的照片，就被日本網民炮轟，痛罵韓韶禧「別再踏足日本」，更指《京城怪物》刻意詆毀日本形象。劇集的音樂導演金泰成也爆料韓韶禧跟朴敘俊在拍攝期間已做足心理準備不能在日本發展，他們為做好作品不惜犧牲海外市場，這種敬業精神也是令人敬佩！

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