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26/01/2024

個人資料私隱 | 7個常用社交媒體涉資料外洩！全球260億個人資料流出！LinkedIn、Telegram有份！保障私隱玩Facebook、IG切忌一件事

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Text: Kennis Wong

　　我們無論網上購物，抑或登記社交平台帳戶等，少不免要輸入個人資料，可能大家已習以為常，但周不時有資料外洩的消息，令人每次要交上資料時也有所卻步！個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）近日又留意到有多個網上平台發生全球性的資料外洩事故，包括港人常用的LinkedIn、Telegram等！究竟如何在成功建立帳戶同時，又可以保障好個人資料？

 

7大網上或社交平台洩漏12TB數據庫、260億項個人資料！

 

　　大家近日的電話、電郵是否很多網絡釣魚的訊息？有網絡安全資訊網站的研究人員指出，多個網上平台發生全球性的資料外洩事故，涉及包含12TB規模的數據庫，儲存了260億項個人資料！當中包括多個社交媒體及網上平台的全球用戶紀錄，如騰訊QQ、新浪微博、X、LinkedIn、Adobe、Dropbox及Telegram等，不乏香港人常用的社交平台，假如你有曾經在相關網站輸入過自己的個人資料，就要更加留神，小心收到詐騙訊息後中伏！

 

閱讀更多：2023年第4季品牌網絡釣魚排行榜！

 

（圖片來源：Envato）

 

主要外洩網站

 

1. 騰訊QQ

2. 新浪微博

3. X

4. LinkedIn

5. Adobe

6. Dropbox

7. Telegram

 

下一頁：5招保障私隱！

 

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