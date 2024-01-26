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26/01/2024

Apple｜蘋果Vision Pro熱賣背後現隱憂！Netflix、YouTube不願入局，開發者興趣缺缺，需求或快速下滑？

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　Apple首款MR眼鏡Vision Pro於2024年1月19日開放預售，反應非常熱烈，訂單交貨時間要從原本2月2日延後至3月中旬。但面對著大部分熱門App如Netflix、Spotify、YouTube等暫不設Vision Pro專用版本，這波預購熱潮能否持續下去，卻是一大疑問。昔日開發商們爭相進駐iPhone平台，如今卻對加入Vision Pro平台表現得興趣缺缺，究竟箇中原因是甚麼呢？

 

Vision Pro專用App僅150個

 

　　Vision Pro暫時只在美國開賣，提供3個儲存容量款式可供選擇，分別為定價3,499美元（約27,290港元）的256GB款、定價3,699美元（約28,850港元）的512GB款、以及定價3,899美元（約30,410港元）的1TB款。1月19日當天開放預購一小時後，3個款式的交貨時間均從2月2日推延到3月中旬。

 

　　著名蘋果分析師郭明錤評估，Vision Pro預售首3天已賣出16至18萬部。雖然Vision Pro預售開出紅盤，惟開發商們似乎卻不太看好Vision Pro。目前App Store上專為Vision Pro而設的App僅得150個，相比起整個App Store平台的180萬個App，簡直是九牛一毛。

 

Vision Pro預購流程與iPhone有些不同，過程中客戶需要使用iPhone或iPad掃描頭部；如有近視者，更須提供視力資料，以裝配蔡司近視鏡片。（圖片來源：翻攝蘋果官網）

 

產品定價偏高，令用戶基數變少

 

　　在Vision Pro正式推出前，Netflix、Spotify、YouTube已先後表明，不會為它開發專屬版本App。其實，即使沒有經特別優化的專屬App，Vision Pro用戶仍能使用iPad版的App，只是無法獲得最佳的使用體驗而已。但有趣的是，YouTube與Spotify僅建議Vision Pro用戶透過官方網站享用其服務，似乎不想讓Vision Pro使用其iPad App。

 

　　App開發商之所以不太願意加入Vision Pro平台，主要原因是產品定價過高，以致用戶基數量有限，也使到開發商的開發成本變高。郭明錤分析指，以往iPhone熱門機型甫推出，首批貨旋即售罄，之後交貨時間會持續延後，代表著需求正在不斷增加，惟今次Vision Pro交貨時間卻一直維持在5至7個星期，意味著高忠誠度果粉和重度科技迷搶購完畢後，Vision Pro的需求或許會無以為繼。

 

開發成本升高，讓投資回報變差

 

　　對開發者來說，就算Apple提供的開發工具附設模擬器功能，但要確認App的實際操作體驗，始終要購入至少一部Vision Pro進行測試，這已使整體開發成本升高不少。再者，頭戴式裝置全靠手勢與眼球移動控制，操作方式跟iPhone和iPad迥然不同，所以開發新App的難度較高，開發成本也勢必更高。

 

　　倘若用戶基數少，開發成本高，投資回報自然會不理想，故此大部分開發者對Vision Pro都抱持觀望態度，先看看市場實際狀況如何，然後再考慮是否跟進推出Vision Pro專屬版本App。蘋果似乎已預視到這種情況，所以一直表明開發者可使用官方轉譯工具，將iPad版本App移植到Vision Pro之上，以減省開發成本。

 

Vision Pro重量介乎600至650克，略重於PlayStation VR2（560克），但比Quest Pro（722克）為輕。（圖片來源：翻攝蘋果官網）

 

Vision Pro啟動後，用戶眼前便會浮現十多個操作圖示，只要用雙指一揑任何圖示，即可開啟相關功能。（圖片來源：翻攝蘋果官方YouTube影片）

 

外界對Vision Pro的沉浸式體驗給予頗多正面評價，其中「蝴蝶飛降至指尖」的演示，更讓人留下深刻印象。（圖片來源：翻攝蘋果官方YouTube影片）

 

App Store修改條款觸怒開發者

 

　　然而，不少主流開發商依然拒絕開發Vision Pro版本App。以Netflix為例，官方設有iPhone、iPad、以至Apple TV版本的App，甚至連VR眼鏡Meta Quest也有專屬版本App，唯獨欠缺了Vision Pro版本。究其原委，這可能跟蘋果App Store的抽成政策有關。

 

　　蘋果與遊戲開發商Epic Games的訴訟案中，法庭裁定Apple必須容許開發者，在App內可以引導用戶使用蘋果以外的其他支付選項。一眾開發者本來滿心歡喜，希望此判決可以讓他們繞過Apple高達30%的抽成，或是大幅減少抽成比例。

 

　　不過，開發者們隨後發現，蘋果新修改的App Store使用條款中列明，如果開發者使用其他支付方式，必須向Apple繳付27%的佣金。此做法頓時觸怒了大部分開發者：如改用信用卡作第三方支付，蘋果佣金再加上信用卡抽成，給付的交易費並不會比原先30%抽成為少，甚至可能更高！很多開發者因對App Store新條款極度不滿，所以拒絕投入Vision Pro這個新平台。

 

Netflix不欲助長對手新品聲勢

 

　　長久以來，Spotify對Apple抽成都有很大意見。2019年，該公司在網站上貼出蘋果的「5宗罪」，其中第一項正是狠批30%的抽成過高。2020年，Spotify跟Epic Games等13家公司攜手創立「App公平聯盟」，帶頭反對App Store的過高抽成。

 

　　Netflix為避開蘋果的高抽成，早已不設App上訂閱服務，客戶只能透過官網付費訂閱。事實上，蘋果旗下Apple TV+是Netflix競爭對手，惟前者市佔率卻遠遜於後者；Spotify則跟Apple Music搶奪串流音樂訂戶；至於YouTube，其母公司Alphabet旗下Android也跟iPhone在手機市場上互相角力。因此，他們當然不願意推出Vision Pro專用版本App，助長對手新產品的聲勢。

 

　　縱然Netflix、Spotify、YouTube不積極支持Vision Pro，但這並不代表Vision Pro用戶沒有內容可看。蘋果宣布，新產品於2月2日正式上市後，用戶可以觀賞來自Apple TV+、Disney+、Amazon Prime Video、Paramount+等影音串流平台的電影、電視和體育節目。

 

蘋果應提供誘因吸引開發者加入

 

　　郭明錤認為，Vision Pro開賣首年要售出50萬部應該不成問題。瑞銀分析師大衛‧沃格特 （David Vogt）的看法則較保守，估計2024年Vision Pro出貨量可望達到30至40萬部，為蘋果帶來約14億美元（約109億港元）新營收，但這對一家全年收入達3,830億美元（約2.99兆港元）的科技巨頭而言，卻是微不足道。盡管如此，華爾街分析師仍密切監察市場初始反應，以評估Vision Pro的長遠潛在需求。

 

　　最教人擔心的是，當果粉和科技迷的搶購熱潮過後，一般用戶是否願意接力訂購Vision Pro呢？一旦大眾消費者不願購買的話，Vision Pro需求可能很快就會大幅下滑。若要為需求添加動能，蘋果應提供足夠誘因吸引更多開發商製作Vision Pro專用App，並盡快推出平價機型，否則便回天乏術了。

 

延伸閱讀：

 

蘋果MR眼鏡不被看好？Vision Pro先搶開發者共建MR生態圈，平價版明年登場轉攻消費市場！

 

沉浸式健身、睇球賽！傳蘋果MR眼鏡6月登場！將會重現iPhone Moment？還是淪為失敗產品？

 

 

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