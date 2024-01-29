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29/01/2024

混合式投資問題

#財識兼收 #理財智慧 #投資 #股票 #價值投資 #混合式投資
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　早前分享了一篇Patreon文章，討論1月港股大跌後有基金虧損至關門大吉。不少會員回應，其中一位提到該基金經理的投資理念問題，值得深思。

 

　　「該基金經理於2023年12月時有關看好中港股票的訪問都下架了，印象中他是一名trader來的，不是價值投資者。那時候聽他說，指今天是40年來最好的機會去取得很大的風險後回報，更描述得似『有今生沒來世』的那種，聽起來都有點激動。」

 

　　不少投資者的投資理念經常會一時一樣，有時行使價值投資，有時就似trader捉時機，以為靈活變通，其實這思維頗危險。以前曾經拍片分享，指投資有很多門派，雖有人認為不用分黨分派，但事實上，不同門派擁不同思維，所得出的結論是互相矛盾的。

 

投資理念須保持一致，一時一樣會令自己陷於危險。(iStock)

 

　　舉例，財技與價值投資屬兩個門派。財技派會檢視莊家對於操控股權的動作，分析與公司的生意無大關係。其中一個考慮是該股票是否一隻「靚殼」，條件是其生意愈停頓愈好，股權愈集中愈好，莊家愈想搞財技愈好。然而，價值投資則著重生意，股票最好沒有莊家，即使有，最好也別搞財技動作。

 

　　還有當分析新股上市時，價值投資的理念是以便宜價買入優質資產並長期持有，IPO最好以下限定價，沒多人爭就最好。相反，財技派則希望萬人空巷，超額認購倍數愈多愈好，此情況必會以上限定價，氣氛勢頭好，期望首日股價可以被搶高而短線獲利。

 

　　一個門派有整個行為邏輯及需面對的情況，以價值投資為例，包括價值低估、價值回歸、長期持有、持貨能力等，是一整個套路。通常出事的投資者，就是以價值投資中的某一兩個理念去替自己的投資行為作解說。最常見的就是「股價低殘，以價值投資考慮相當值博」，但其他安排又不見得能配合，例如見股價低殘便一廂情願地以為能立即回升。

 

　　想到一個經常出問題的情況，就是不少投資者拿價值投資的名目來沽空股票。他們會以價值投資去計算，認為股價過高，價格偏離價值，於是來個沽空。沽空先天性令投資者缺乏持貨能力，亦有短線猜估股價走向的動機，以價值投資來包裝，一旦估錯，結果可以很慘烈。還記得GME事件，一班大戶被散戶夾倉嗎？

 

　　今次當事人其中一個死因，亦是混合式投資的問題。明明是trader，入市的原因來自價值投資，指股票便宜。現實是便宜可以更便宜，價值回歸亦未必能即時發生。加上，基金經理有一個先天不足的死穴，由於資金穩定性問題，他們未必有太長時間去等待價值回歸，因而出事。

 

相關連結：

【恒指跌到基金收皮？】
https://www.patreon.com/posts/heng-zhi-die-dao-97097252

【各路投資派別 點可以融會貫通？】
https://www.patreon.com/posts/ge-lu-tou-zi-pai-87233374

 

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