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29/01/2024

增長強勁、通脹回落，輪到聯儲局發話了

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　美國經濟增長快過預期，通貨膨脹已達政策目標，輪到美國聯儲局進行靈魂拷問了。公開市場委員會在今年第一次會議上作出決定前，市場已經搶先給出答案了。利率掉期價格顯示，交易員認為有超過五成的機會聯儲局會在3月減息；國債市場曾有短暫的猶豫，很快也認可了期貨市場的意見，國債收益率恢復平穩，市場靜待聯儲局宣示進入減息周期。期待經濟軟著陸，美股全線上漲，股指再創新高，並引領全球股市向好。
　
　　美國形勢大好，加上日本和歐洲央行沒有進一步的寬鬆跡象，美元指數上揚，歐元、日圓繼續走貶。美英與胡塞武裝組織之間的衝突不斷升級，再有貨輪遇襲著火，能源價格大幅上升。金銀價格下挫，比特幣上周五（26日）大漲。美國GDP增長強過預期，東京通脹弱過預期。中國人民銀行調低存款準備金率，並局部降息，市傳中國考慮設立平準基金。
　
　　上周美國出爐的兩個經濟數據，對本周公開市場委員會會議乃至未來幾個月的貨幣政策方向，有著重要的意義。第一個是美國經濟增長，美國在第四季度擴張了3.3%，vs分析員預測中位數2%，全年GDP按年增長2.5%。主要增長引擎來自個人消費，上升2.8%，也高過市場預期。不僅如此，商業投資和住宅市場亦有良好的表現。
　
　　去年年初，華爾街多數經濟學家預言美國經濟可能進入衰退，並據此作出了大幅降息的預測。一年後的結果是，美國經濟持續以高過周期平均增長的速度擴張著。儘管聯儲局祭出了40年來最猛烈的加息，儘管世界其他工業國家經濟迅速回落，美國卻愈戰愈勇，根本看不到衰退的跡象。汽車、餐飲服務和娛樂消費的增長，均創出2022年第二季度以來的新高。
　
　　美國經濟強勁增長的背後，是持續繁榮的個人消費。家庭購買力不僅來自疫情期間派發的救濟支票，更得到收入快速上漲的支持。美國家庭的資產負債表比較健康，受加息的衝擊有限，反而不斷上揚的資產價格，刺激著消費情緒。扣除庫存、政府開支和貿易後的民間國內銷售(final sales to private domestic purchasers)，增長了2.6%，這組數字的確靚麗。

 

美國扣除食品及能源的PCE通脹，連續兩個季度在聯儲局的目標區間。(iStock)

　
　　另一個數據點是扣除食品、能源的PCE通脹只有2%。這個聯儲局最看重的物價指標，連續第二個季度在政策目標區間，支持市場關於聯儲局3月啟動減息周期的遐想。那麼我們應該如何準備今年美國的貨幣政策呢？
　
　　首先，美國經濟進入衰退的風險，在今年基本上可以排除。雖然增長速度會進一步下降，但是消費增長的廣度和韌性，既出乎意料又在情理之中。具有收入基本面支持的消費，是聯儲局所樂見的。其次，物價回落勢頭良好，決策者有了討論政策調整的空間，但是並不能確定通脹不出現反彈，而政策一旦改變就很難轉身。再者，就業市場仍然熾熱，成本推動型通脹尚未受控，服務通脹仍是大患。
　
　　筆者認為，聯儲局已經有信心公開談論減息議題了，估計這次FOMC會議聲明和鮑威爾的記者會言論，會給出減息的暗示，但在執行時間上相對模糊。聯儲局仍在觀望，等待更多的數據來夯實政策轉向的基礎。市場利率的回落，在某種程度上紓緩了融資成本高企的痛苦，但是經濟中最弱環節出事的風險依然存在。預計聯儲局5月會議啟動減息，本年度共減3至4碼。
　
　　其實，停止收縮聯儲局的資產負債表(QT)，在筆者看來比減息更重要。拜登政府在赤字財政的路上瘋狂奔跑著，還舊債發新債和發行國債填補財政窟窿的壓力是史無前例的。同時，作為流動性緩衝的RRP和BTFP先後在今年3月到期，直接影響到銀行的流動性。估計聯儲局很快會宣布縮表計劃(tapering)，最快第二季度實施，QT規模減半。
　
　　轉換話題到日本。東京地區1月CPI意外地錄得1.6%，vs上月的2.1%，預示日本全國的通脹數字可能再次跌破政策目標2%。物價指數回落的最大原因是基數（一年前能源通脹很高），不過仍然給本來就不情願快速行動的日本銀行一個藉口。央行行長植田和男最近的言論，簡單概括起來就是少動多看。
　
　　但是另一方面，日本貨幣當局的確相信目前的收益率曲線管理政策(YCC)和零利率政策已經過時，政策調整需要發生，植田和男正是帶著這個任務走馬上任的。日本銀行在政策方向上十分確定，在時機選擇上就受到通脹數據和市場壓力的雙重制約。
　
　　日本看來走出了通縮的經濟環境，但是央行對未來通脹走勢仍用「極度不明朗」來形容。筆者看來，雖然CPI還在2%的上下徘徊，但已經不再是負數了，貨幣環境正常化、利率正常化必然發生，只是時機仍有不確定性。相信今年3月的「春鬥」結果，對於決策至關重要。筆者預計今年達成漲工資4%的共識（vs上年3.5%），假如成真，日本在第二季度啟動退出YCC機會頗大。
　
　　如果3月的CPI數據能夠在2%之上企穩，日本銀行應該4月開始修改政策。如果沒有達到2%，可能再等一至兩個月。至於加息，則需要再等一陣，先讓國債收益率浮起來，通過市場力量減少沽空壓力。以目前日本的增長和通脹數據，央行在加息上並無壓力，先處理YCC，不失為合理的選擇。
　　　
　　日銀本屆貨幣政策委員會成員，多數都比較審慎、鴿派，行長植田和男的風格也遠比前任黑田東彥更小心行事。推遲行動的風險的確存在，不過筆者預期政策調整在第二季度開始。
　
　　本周焦點較多。央行方面，聯儲局FOMC開會，利率估計不變，但是留意對未來tapering和減息的言論。英格蘭銀行會議，預計一切不變，不過有可能在減息上口風開始轉鴿。數據上，美國非農就業數據最重要，寒冷天氣可能令新增就業回落到160K，時薪增長值得特別留意。歐元區1月CPI降至2.6%，核心CPI錄3%，但暫時不預期ECB突然轉變政策。中國1月PMI預計在新年前有季節性回升。

 

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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