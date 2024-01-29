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29/01/2024

FX MONDAY｜美國本周三議息｜歐元區息口 唔減好過減？｜日央行想退出負利率 要具備咩條件？

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嘉賓：渣打銀行財富管理首席投資辦公室高級投資策略師　陳正犖

 

　　美國聯儲局本周三(31日)將公布1月議息結果，本月維持利率不變早已為市場共識，局方會後聲明及主席鮑威爾言論方為市場焦點。市場關注局方現時減息時間表有否進前至3月開始然而距離3月議息會議仍有一段時間，當中可能仍有更多左右局方決定的事件﹑數據或言論出現，變相是次後會後發言僅提供市場「大方向」﹑而非市場真正關注的「時間表」？早前有市場分析預計，美國今年開始減息周期後，市場資金會逐步由美元(DXY)撤出，Lloyd認為哪個市場將成資金的新投資對象？歐洲央行上周公布維持三大關鍵利率不變，符合市場預期。雖然行長拉加德重申利率下調可能從夏季開始，但貨幣市場目前反映歐洲央行4月首次減息的機率達到76%，歐央行搶先減息的機會率大升？然而以現時的經濟數據而言，過早減息反而對歐洲經濟有害？至於維持負利率政策不變的日本央行，行長植田和男放口風指政策轉變只是時間問題，但同時東京通脹率逾一年半以來首次降到2%以下，數據左右日本央行未來幾個月加息時機的態度？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/6CKxqx6ZLww

 

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