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29/01/2024

台北大食遊（一）

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 圖片由作者提供

　　香港旅遊業，Inbound的，講真，無論搞幾多繽紛都好難大盛，原因簡單——貴！

 

　　呢個貴，並非貴人一成半成，而郁郁可以去到五成！如此，你係旅客會點揀？尤其，講出嚟就真係長他人士氣，香港的服務行業，水準認真麻麻，相比韓日台以至國內，質素愈拉愈遠。

 

　　就咁，不單旅客少咗，香港人出外消費的熱潮，更無法阻擋，全是理性選擇，不是偏見。

 

　　我肥碌尤其愛遊台灣，自由自在，民風純樸，酒店食肆服務員有禮；當然，更重要，錢好使好用！

 

香港物價高昂，服務質素麻麻，市民湧到外地消費，乃「理性選擇」。台北西門町就天天迫滿香港人。

 

　　上周又悠悠閒做逆流大叔，趁台灣大選高潮過後，回復平靜，於是，周一飛過台北歎三日。

 

　　今次選住希爾頓集團管理的「台北時代寓所」，位置適中方便，附近滿佈各式食肆，若不想奔波，三天靠步行都可以飽肚。此酒店值班經理名Marco，香港仔，特別親切！

 

今次選住型格設計的台北時代寓所，千多港元一晚。

 

台北時代寓所

地址：台北市中正區幸福里林森南路7號

電話： 886-2-7752 1888

 

　　放低行李，肚仔餓餓，急急要醫，出門口望見對面有間「老虎醬溫州大餛飩」，坐滿本地人，意即冇得輸啦。

 

　　速速過去，但見一位阿姨在密密手包餛飩，然後交麵檔另一位嬸嬸煮。

 

阿姨即包即煮的溫州餛飩拉麵，廿港元，超曬值！

 

　　來碗最基本的拉麵可也。湯清餛飩肉味濃，只八十台幣（港元二十），極抵食，尤其麵底出色，有原始麵粉味，拉得夠韌，嚼頭好。

 

　　標榜自家驕傲出品老虎醬，招牌，當然試試。未食前，見牆上「警告」字眼——本店特製老虎醬，辛辣無比酌量使用！

 

此店的老虎醬辣到彈起，好此道者必試！

 

　　窒一窒，本來想落一匙即變兩滴，入口，嘩嘩，果然勁揪，辣到彈起，成身發滾！

 

老虎醬溫州大餛飩

地址：台北市中山區南京東路一段58號

電話：886-2-2561-5753

 

　　每次旅行，晚餐非常重要，絕不可馬虎求其。到台灣，一定來一頓Omakase，因在香港吃，太貴、肉痛、唔值。但喜歡這種食制，往往帶來驚喜，台灣平一半，當然首選。

 

　　今次去間非常具日本傳統小店氣氛的「御景和風」，處身在小巷中，門口掛滿燈籠，風味十足，外邊嚴寒，推門入，坐滿，暖意洋洋。一行四人，全點台幣二千五百元的主廚經典配菜。

 

御景和風充滿日本小店氣氛與風情。

主廚非常專注泡製無菜單料理。

 

　　足足兩小時，吧枱後的師傅一味又一味源源送到。雖不是最昂貴，但我肥碌想歎的和牛、鮑魚、海膽、拖羅、牡丹蝦、龍蝦、手握壽司⋯⋯全部有齊，全部精品 ，剛剛好，不會飽到碌地。配以兩瓶冰鎮清酒，高度享受，兩小時飛快過去，非常悏意。轉身向負責人卿姐道別。

 

提供視覺味覺享受的精品，排隊而上。

 

　　離開前，入洗手間殊殊，抬頭一望，但見有感受的《芬卿詞‧散仙書》 —— 怎麼回想都已經⋯⋯不如想像中輝煌⋯⋯也是已經一生塗寫半頁⋯⋯無法容身的華服，已經不那麼在意。

 

洗手間牆上的《芬卿詞．散仙書》，也具欣賞價值。

 

御景和風

地址：台北市中正區林森南路2號

電話：886-2-3393 7717

 

 

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