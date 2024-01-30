靠悲情牌催票：台灣選舉的悲哀現實

移居日本東京的央視前調查記者王志安，日前應邀出席台灣網上脫口騷節目《賀瓏夜夜秀》談論台灣大選時，諷刺民進黨借由殘障人士拉票惹出軒然大波，甚至落到被台灣移民署廢除入境許可、限制入境五年的下場。王志安的言論雖然踩到島內尊重殘障人士的紅線，但也道出外地人的確會感受到的怪異現象：台灣選舉經常陷入打悲情牌的做秀文化。

王志安在網上脫口騷節目的言論，踩到島內尊重殘障人士的紅線。

台灣每逢選舉，選情危急一方常以打悲情牌來催出同情票，而綠營候選人更是箇中高手。民進黨在2000年執政前，尤其是在「黨外」時期，極力把自己塑造成「獨裁統治的受害者」，在選戰中大打悲情牌，屢屢成功吸引不滿國民黨高壓統治的本省籍選民的共鳴和同情。

此後更進一步演化為灑狗血連續劇般情境。例如1997年台北縣長選舉，民進黨候選人蘇貞昌在關鍵的選前晚會，請來罹患癌症末期、正在醫院深切治療的台北縣立委盧修一，在台上當眾下跪求票，震撼畫面經由電視傳播後，第二天果真奏效讓蘇貞昌當選。另外，2004年總統選舉前一天（3月19日）下午，選情陷於膠著的民進黨候選人陳水扁、副總統候選人呂秀蓮，在台南市以車隊沿街拜票時遭槍傷，結果翌日以三萬票之差險勝國民黨候選人連戰、宋楚瑜。這起疑雲重重的319懸案，到現在還有許多無法解釋的疑點，但是以結果而言，還是改變了台灣的命運。

悲情牌拿捏得當，威力可以一劍封喉，這些成功例子引來各黨派紛紛效法。2008年立法委員選舉，侯彩鳳代表國民黨出征綠營大票倉高雄市第三選舉區（三民東區），因為被抹黑買票，在造勢大會中由當時國民黨總統候選人馬英九見證下落髮表明清白，同樣催出同情票，成功打敗民進黨對手獲勝。

早期流行彰顯自己是228受難者家屬等等，也都會為選情加分。而家人悲情牌也是威力強大，台獨人士鄭南榕自焚而死之後，某種層面也替他的遺孀葉菊蘭鋪了一條從政之路。

被王志安提及以殘障人士造勢的，是選前民進黨候選人賴清德在台北的造勢晚會。

以這次事件而言，傳媒報道台灣選舉造勢活動，當然是選擇「精華」片段引人注意，外地人看台灣選舉認為是做騷並不出奇。重新再看王志安被批評的言論，他是這樣說的：「像是演唱會現場，有歌星然後有前面鋪墊的，還有把殘疾人士推上去的。音樂一起，然後那個殘疾人士說支持民進黨。」

前兩句我覺得是描述外地人會看不慣的消費弱者事實，後面提到殘疾人士則犯了台灣社會文化大忌，最引起眾怒的部分是還加上模仿動作，的確有可議之處，而且對這位以殘障人士身份被民進黨提名的不分區立委候選人背景並不了解。但是不能說他通盤錯誤，只是沒能掌握好台灣的民情和特色。

所以王志安26日開直播道歉，顯然心不甘情不願，酸溜溜的表示：「我真的對不起民進黨，我到台灣之後就應該歌頌民進黨。」至於脫口騷節目主持人賀瓏，在輿論壓力下也終於道歉，但也不忘反酸民進黨，要大家在2028年把政黨票投給最關心身障議題的民進黨，「四年後總統大選，《夜夜秀》也會盡全力輔選民進黨」。某種程度也可以說是道出了島內的悲哀現實。