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29/01/2024

亞洲20大富豪家族排行榜出爐！點解李嘉誠榜上無名？彭博：香港4大上榜家族身家縮水！這個國家最多富豪家族上榜兼蟬聯榜首！即睇詳細排行

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Text: Kennis Wong

　　講起香港有錢名人，大家或許一秒就會想到李嘉誠，但在彭博近日公布的亞洲20大富豪家族排行榜，竟然沒有出現他的名字，不只香港的上榜名單令人意外，就連中國內地也沒有富豪上榜！究竟哪一個地方的富豪家族成全亞洲首富？即睇Bloomberg最新亞洲富豪家族排名！

 

亞洲富豪家族排行榜 | 香港4大家族身家縮水！中國內地榜上無名？

 

　　外國媒體彭博指香港今年共有5個家族入圍，但有4個家族的財富在過去一年出現了前所未有大縮水！而這些家族大部分的身家都來自房地產。不只香港富豪，內地自2020年以來出現首次沒有家族上榜。

 

　　即使香港仍有家族入選，但他們的身家依然有明顯的跌幅。據彭博資料，當中建築商新世界發展的股價跌至20年來最低點，創辦人鄭氏家族的財富亦比去年減少24億美元，以236億美元身家位列第9位。至於香港排名最高的是新鴻基地產郭炳湘家族，以323億美元排列於第4名。其餘上榜的還有BW集團及會德豐的包玉剛（第11名）、中電股東嘉道理家族（第16名）及李錦記李氏（第17名）。

 

新世界發展已故創辦人鄭裕彤

（圖片來源：晴報）

 

　　在今次的榜單中竟然沒有李嘉誠的蹤影？彭博補充排行榜不包括白手興家的第一代富豪，以及財富於單一繼承者手上的家族，因此長和系創辦人、香港首富李嘉誠並沒有上榜。

 

（圖片來源：晴報）

 

下一頁：印度信實工業安巴尼以1,027億美元大幅拋離對手！

 

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