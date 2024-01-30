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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

30/01/2024

創新科技｜靠地理資訊系統拓展旅遊成主流！製作景點數碼分身改善旅遊生態系統！香港應如何借創新科技增添旅遊體驗？

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    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市5.0

　　疫情過後，全球都湧現報復性旅遊現象，國際遊客人數將近18億，幾乎回到2019年的水平。業界一遍看好，預期2024年國際旅遊支出將達到創紀錄的1.5萬億美元。

 

　　各地為吸引更多遊客，不約而同地以智能科技拓展旅遊，當中以善用地理資訊系統（GIS）成為主流，務求在發展旅遊產業之餘，也能達致更有效的規劃，同時不忘環境保育。

 

　　　　就以港人熱門旅遊點之一的南韓為例，當地旅遊業多年力保人氣不減，除了K-Pop流行外，這跟運用先進科技有密切關係。該國京畿大學學者撰文指出，文化觀光部（MCT，後易名為「文化體育觀光部」，英文簡稱MCST）早已制定國家旅遊資訊策略計劃（ISP），構建旅遊的知識系統，其中GIS便成為系統骨幹。

 

　　除了以GIS建立國家旅遊入門網站，建基於GIS的知識系統更包括旅遊資源（景點）、統計、法律、投資四大資料庫，涵蓋旅遊業統計、相關法規、管理及政策、研究資料等，並配置了國家土地規劃、環境、交通、投資等與旅遊決策相關的資訊。這四大資料庫之外，該系統還有地形圖、交通圖、土地利用圖和自然環境圖，而這個資料庫覆蓋全國各地近5萬個空間數據點，自1999年首次進行全國範圍調查後，每年都更新一次。同時，有關當局更把資訊標準化，以便支援機構之間交流資訊。

 

　　南韓只是其中一個例子。舉辦大型活動，如世界馬拉松大滿貫賽事之一的波士頓馬拉松，以及紐約的胡士托音樂會（Woodstock），均透過互動地圖儀表板，令資源調配、疏散支援、救助人手物資分配等能夠妥善協調。還有，加勒比海地區為旅遊景點製作數碼分身（Digital Twin），改善旅遊生態系統；以至中東的伊朗和南美洲哥倫比亞的小鎮奇亞（Chía）要開拓旅遊業務，GIS都扮演了重要角色。

 

　　其實，這些地方在發展旅遊產業時，還尋求可持續旅遊，通過分析有關生物多樣性、海洋生態系統和氣候變化等數據，讓他們在保護自然美景的同時，也確保旅遊業維持增長。

 

　　反觀香港，文化古蹟雖然不少，而且本地的綠色生態早被歐美及日本旅客推崇，已成為全球熱門旅遊城市，惟個別景點一直難以吸引遊客再次到訪，如何引導不同興趣的旅客體會香港獨一無二的景致，融合創新科技是其中可行方案。

 

　　例如可利用無人機與人工智能，配合地理資訊系統（GIS）發展古今穿越。最典型做法是：為特定主題或行業而設的地圖添上建議路線，配合角色扮演和故事地圖（StoryMap）的互動元素，把沿途景點以3D模型或虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）呈現，再加上歷史、傳說、特色手信、餐飲等資訊共冶一爐的手機應用程式，定能令遊人充分了解其中底藴，加添旅遊樂趣。

 

　　我欣喜去年《施政報告》提出發展特色主題旅遊，文化體育及旅遊局同時宣布成立「智慧旅遊工作組」，制定措施，透過智能科技提升旅客體驗及提供便利旅遊服務，相信先進科技定能引領遊客感受不一樣的香港。

 

 

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