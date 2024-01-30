MIRROR演唱會｜姜濤拍片答謝舉牌小姜糖！大送飛吻：係咪你媽咪逼你？

男子組合MIRROR現正在亞博舉行演唱會，吸引不少粉絲捧場。當中有位小女孩在場上出奇招搶Fo，成功吸引姜濤注意，更隔空大送飛吻。

昨日（28日）姜濤在IG po出一個小妺妹在演唱會場內舉牌的相片，紙牌上寫住「姜姜：我考到好成績！可以給我飛吻嗎？」姜濤事後才發現，拍片嘟嘴賣萌之餘，隔空送上飛吻「補數」：「我不知道這個小妺妹舉了多久…但我當下真的沒看到，現在給你！」他更祝小妺妹學業進步，相當寵粉。

姜濤在帖文中問：「其實係咪你媽咪逼你？」懷疑小妺妹的媽媽才是姜糖（姜濤粉絲名）。而有疑似相中小妺妹的媽媽在留言區「解畫」：「姜姜，我個女叫鈺堯，唔係我逼佢㗎。佢今次考試全部9字頭。進步好多，佢行咗前面好多次了，仲以為你見唔到，多謝你呀。佢好感動想喊。我地尾場坐blk 5. 個日咁岩派成績表。到時再畀你睇。」

不少姜糖都大表羨慕，紛紛留言：「姜姜，我考得0分，可以給我飛吻安慰下嗎？」、「姜，我都考得好呀（幾十年前），可否都給我一個飛吻？」、「幸福的小妹妹得到姜吻一個！」、「考得差，有冇飛吻作為安慰呀」、「多謝媽媽糖，絕招完勝」、「仲開心過考到好成績」、「其實真係好多小朋友鍾意你」。