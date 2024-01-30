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30/01/2024

向太65歲生日合照只見新抱唔見向佐！網民笑指郭碧婷篡位成功！向太自爆6歲患白血病18歲被媽媽賣到舞廳還債

#向華強太太 #陳嵐 #向太 #向佐 #碧婷 #影視娛樂 #郭碧婷 #生日
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　　向華強太太陳嵐（向太）上星期度過她的65歲生日，一向愛錫囝囝向佐的她在小紅書上未見影，反而向太分享她跟新抱郭碧婷的合照，兩婆媳一黑一白攬埋一齊非常老友，向太留言說：「昨天是我生日，今天是碧婷的生日，好閨密連生日都要「黏」在一起，希望碧婷愈來愈漂亮，每天都開開心心的哦。」連網友都笑言：「篡位成功，把向佐給擠掉了」、「翻了翻主頁，媳婦的出鏡率奇高，兒子的出鏡率≈0」

 

 

　　向太生日分享兩條影片，但都未有跟向佐同場慶祝，反而向太分享一條回望65年人生起跌的回憶，再次提起她的悲慘童年和過去，她透露自己出生於一個普通的家庭，6歲的時候不幸患上白血病，幸好找到合適配型成功，才撿回條命。後來，18歲被沉迷賭博的媽媽賣到舞廳，償還賭債，「我不願意去，離家出走獨自去打拼，被星探發掘成為了一名模特，開始走入大眾眼中。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　向太遇上向華強，為了支持老公的影視王國，她忍痛放下自己打造的時裝事業，推出一部部經典的電影作品，不過事業太忙，令她不幸患上腦瘤不得不接受手術，後來神經系統擾亂內分泌，身材開始變肥腫。

 

　　向太表示人生過去的困難並沒有阻礙她的前進，一直還在努力做事業女性，兩年前加入帶貨主播的行列，沒想到獲得網友們的支持捧場，令她再次達到事業高峰。

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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