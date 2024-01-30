  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

30/01/2024

AlipayHK推5大新年著數優惠！抽日本來回機票、iPhone / 北上消費10筆交易最高減¥888 / 山姆買$1,000減$50

#北上吃喝 #CNY2024 #著數優惠 #Shopping #著數 #北上食買玩 #AlipayHK #新年 #生活小tips #新年優惠 #優惠著數 #週末好去處
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　AlipayHK又有著數優惠？今次AlipayHK在新年前推出了5大著數，包括內地逾400間商戶的新年精選優惠、抽高達8,888萬A. Point、深圳山姆會員商店港幣50元獎賞等等，不要等了，一齊看看吧！

 

AlipayHK著數│1.抽總值$88,888分數+來回大阪機票2張

 

　　AlipayHK有新春抽獎！原來AlipayHK用戶在2月1日至2月16日進入新春活動頁面，每次使用500 A. Point作即時消費抵扣或兌換優惠券，就可以得到1次抽獎資格，每位用戶每日最多可抽獎10次，百分百中獎率。大家有機會贏取最多8,888萬A. Point等值港幣88,888 元或其他獎品，其他獎品有大灣區航空來回大阪機票2張、總值港幣7,699元iPhone 15 256GB一部等，總值港幣600,000元獎品可抽。

 

 

AlipayHK著數│2.本地、內地商戶新年優惠

 

　　AlipayHK聯同本地和內地商戶推出新年優惠，大家即日起，搜索「新年」進入AlipayHK新春活動頁面，可免費領取多個本地商戶優惠，編輯為大家Pick了幾個超筍優惠，包括：

  • 鴻福堂$30優惠券，買滿$300可用
  • 余仁生滿$800即減$60
  • 必勝客買滿天$150送雞翼

 

　　而大家在AlipayHK首頁搜索欄搜索「內地」進入內地優惠專頁，選擇精選品牌即可領取內地商戶優惠，優惠總值高達人民幣近14,000元，多個人氣商圈都有優惠，好像是領展中心城、福田星河COCO Park和萬象前海等。

 

 

 

 

下一頁：深圳山姆會員商店消費$1000減$50

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#北上吃喝 #CNY2024 #著數優惠 #Shopping #著數 #北上食買玩 #AlipayHK #新年 #生活小tips #新年優惠 #優惠著數 #週末好去處

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk