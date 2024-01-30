AlipayHK推5大新年著數優惠！抽日本來回機票、iPhone / 北上消費10筆交易最高減¥888 / 山姆買$1,000減$50

AlipayHK又有著數優惠？今次AlipayHK在新年前推出了5大著數，包括內地逾400間商戶的新年精選優惠、抽高達8,888萬A. Point、深圳山姆會員商店港幣50元獎賞等等，不要等了，一齊看看吧！

AlipayHK著數│1.抽總值$88,888分數+來回大阪機票2張

AlipayHK有新春抽獎！原來AlipayHK用戶在2月1日至2月16日進入新春活動頁面，每次使用500 A. Point作即時消費抵扣或兌換優惠券，就可以得到1次抽獎資格，每位用戶每日最多可抽獎10次，百分百中獎率。大家有機會贏取最多8,888萬A. Point等值港幣88,888 元或其他獎品，其他獎品有大灣區航空來回大阪機票2張、總值港幣7,699元iPhone 15 256GB一部等，總值港幣600,000元獎品可抽。



AlipayHK著數│2.本地、內地商戶新年優惠

AlipayHK聯同本地和內地商戶推出新年優惠，大家即日起，搜索「新年」進入AlipayHK新春活動頁面，可免費領取多個本地商戶優惠，編輯為大家Pick了幾個超筍優惠，包括：

鴻福堂$30優惠券，買滿$300可用

余仁生滿$800即減$60

必勝客買滿天$150送雞翼

而大家在AlipayHK首頁搜索欄搜索「內地」進入內地優惠專頁，選擇精選品牌即可領取內地商戶優惠，優惠總值高達人民幣近14,000元，多個人氣商圈都有優惠，好像是領展中心城、福田星河COCO Park和萬象前海等。

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