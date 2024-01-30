PANTONE 2024年度色Peach Fuzz適合你嗎？要從春夏秋冬分析「個人色彩」！如何配襯、駕奴粉橙色調？

自PANTONE 2024年度色Peach Fuzz出爐，已看到很多粉橙色的商品。我身為一個穿粉橙色 不太好看的人，想從「個人色彩」及配色角度協助一直在避開粉橙色的人。我認為色彩分析的本義應該是讓人可以駕馭更多顏色，而不是為你設限更多！

甚麼是「個人色彩」？

個人色彩是適合個人的顏色，讓自己好看的衣服、配件、髮色和化妝品顏色的參考。適合你的顏色並不是「紅色或藍色適合你」這麼簡單，而是找出哪一種紅色、哪一種藍色…最適合。

個人色彩基本分為四個季節（組）：春、夏、秋、冬。正規個人色彩分析（日本稱為個人色彩診斷）著重不同色彩在人身上的變化及所呈現的效果，而膚色、髮色及瞳孔色只是其中考慮的項目。以下簡易版個人色彩測試可讓大家沒有經過測色，也能夠了解自己比較傾向哪一組顏色：

溫暖的Peach Fuzz能完美襯托出黃基調的瓷質肌膚，最適合的季節是：春季！特別是春季中穿淺色或鮮艷色比較好看的春季人；其次適合的季節是同屬黃基調的秋季，特別是穿柔和色比較好看的秋季人。

春季

大面積地穿Peach Fuzz都很好看，它會讓您的皮膚看起來明亮又有氣色，配搭象牙色的下裝會顯得溫柔又優雅！

透過棕啡色手袋和鞋，可以襯托出整體服裝的輕盈感。

秋季

擅長穿著濃郁色彩的秋季人，可以把Peach Fuzz放於下身。配搭棕色上衣，粉橙色與棕色的沉穩印象相結合，也會營造出優雅的印象。您可以使用淺米色配飾來平衡整體外觀。

總之，黃基調就是有輕鬆享受2024年度色的優勢！至於藍基調的我們...從來都只擔心一件事「粉橙色會讓臉色發黃又暗沉！」

除了把粉橙穿於下身，要調和臉色的關鍵是：先用粉紅色打底增強皮膚的透明度！妝容顏色最好根據穿的衣服而調整，所以在化妝之前應該先決定要穿的衣服。

夏季

淡淡的粉橙色其實不錯，特別是本身臉色比較蒼白的，淡粉橙色可以為您增添紅潤感而不會顯得不自然。如果顏色比較鮮艷，將它放於下身或選擇低領口也是藍基調人穿黃調衣服的方式。

冬季

粉橙色對於冬季人的不友善來自泛黃及鮮艷度不足，我們可於頸部V字區域營造對比，加入少量高彩色例如圍巾，或將對比色穿在內／外層。這樣能增加你可以穿的顏色數量，並創造出更廣泛的協調範圍。

不管你傾向哪一組，有了這明亮溫柔的顏色在身邊，我希望今年對每個人來說都是幸福的一年！