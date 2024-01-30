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裳色．惜裳
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30/01/2024

PANTONE 2024年度色Peach Fuzz適合你嗎？要從春夏秋冬分析「個人色彩」！如何配襯、駕奴粉橙色調？

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    Tiff Chan

    Tiff Chan
    「日本認證色彩分析師x職場形象管理學導師」
    前購物狂醒悟人生，以自身經歷及美學知識推廣「Choose Well．Waste Less」理念，以個人色彩分析及針對性形象諮詢聞名。
    現活躍於各大國際品牌及機構培訓、色彩設計及營銷企劃中。
    熱愛遊歷及學習，樂於分享見聞裳事！

    Facebook：THEO the style
    IG：THEO the style

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: @theothestyle, Farfetch, Net-a-porter, Mytheresa, Pinterest

　　自PANTONE 2024年度色Peach Fuzz出爐，已看到很多粉橙色的商品。我身為一個穿粉橙色  不太好看的人，想從「個人色彩」及配色角度協助一直在避開粉橙色的人。我認為色彩分析的本義應該是讓人可以駕馭更多顏色，而不是為你設限更多！

 

 

甚麼是「個人色彩」？

 

　　個人色彩是適合個人的顏色，讓自己好看的衣服、配件、髮色和化妝品顏色的參考。適合你的顏色並不是「紅色或藍色適合你」這麼簡單，而是找出哪一種紅色、哪一種藍色…最適合。

 

　　個人色彩基本分為四個季節（組）：春、夏、秋、冬。正規個人色彩分析（日本稱為個人色彩診斷）著重不同色彩在人身上的變化及所呈現的效果，而膚色、髮色及瞳孔色只是其中考慮的項目。以下簡易版個人色彩測試可讓大家沒有經過測色，也能夠了解自己比較傾向哪一組顏色：

 

 

　　溫暖的Peach Fuzz能完美襯托出黃基調的瓷質肌膚，最適合的季節是：春季！特別是春季中穿淺色或鮮艷色比較好看的春季人；其次適合的季節是同屬黃基調的秋季，特別是穿柔和色比較好看的秋季人。

 

春季

 

　　大面積地穿Peach Fuzz都很好看，它會讓您的皮膚看起來明亮又有氣色，配搭象牙色的下裝會顯得溫柔又優雅！

 

　　透過棕啡色手袋和鞋，可以襯托出整體服裝的輕盈感。

 

 

秋季

 

　　擅長穿著濃郁色彩的秋季人，可以把Peach Fuzz放於下身。配搭棕色上衣，粉橙色與棕色的沉穩印象相結合，也會營造出優雅的印象。您可以使用淺米色配飾來平衡整體外觀。

 

 

　　總之，黃基調就是有輕鬆享受2024年度色的優勢！至於藍基調的我們...從來都只擔心一件事「粉橙色會讓臉色發黃又暗沉！」

 

　　除了把粉橙穿於下身，要調和臉色的關鍵是：先用粉紅色打底增強皮膚的透明度！妝容顏色最好根據穿的衣服而調整，所以在化妝之前應該先決定要穿的衣服。

 

夏季

 

　　淡淡的粉橙色其實不錯，特別是本身臉色比較蒼白的，淡粉橙色可以為您增添紅潤感而不會顯得不自然。如果顏色比較鮮艷，將它放於下身或選擇低領口也是藍基調人穿黃調衣服的方式。

 

 

冬季

 

　　粉橙色對於冬季人的不友善來自泛黃及鮮艷度不足，我們可於頸部V字區域營造對比，加入少量高彩色例如圍巾，或將對比色穿在內／外層。這樣能增加你可以穿的顏色數量，並創造出更廣泛的協調範圍。

 

 

　　不管你傾向哪一組，有了這明亮溫柔的顏色在身邊，我希望今年對每個人來說都是幸福的一年！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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