環保法4.22實施！8大走塑FAQ解答！淘寶網購、去旅行買受管制產品屬違法？牙線、牙籤、棉花棒要瘋搶？買珍珠奶茶要「走杯蓋」？睇埋替代品清單

近日「走塑」消息成為全城熱話，很多人擔心4月22日實施第一階段管制即棄膠餐具及其他塑膠產品後再也買不到有關產品，開始掀起牙線棒及棉花棒等的搶購潮！但事實上4月22日後並不是完全禁止這些產品，大家還可買到替代品。究竟有甚麼產品會被禁止？又有甚麼替代品選擇？即睇環保法受管制即棄塑膠產品8大FAQ！

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Q：措施實行後，假如使用有關塑膠產品會否被罰？

A：第一階段的《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》（環保法）實施後，一旦違反法例，環保署將發出$2,000定額罰款通知書，最高罰款可達$10萬。不過環保署官方網站「截塑」指管制計劃並不針對一般市民。法例只針對在業務過程中製造、銷售或供應相關產品的行為。大家在日常生活中，如買外賣時，並不會因購買及使用某些即棄塑膠產品而觸犯法例。

Q：在網購平台或旅行購買受管制產品會否違法？

A：「截塑」網頁「在外地網站或旅行購買即棄塑膠產品均不犯法」，即是大家在網購平台，如淘寶、Amazon等，或在日本、韓國旅行在藥妝店掃貨帶回香港也不會違法。

Q：購買外賣茶飲要「走杯蓋」？熱湯食物不能用膠盒盛載？

A：4月22日第一階段的環保法仍不限制餐廳或茶飲店向外賣顧客提供即棄膠杯、杯蓋。因此即使想買珍珠奶茶等外賣飲品仍然可用膠杯及膠蓋。同樣地，食物容器及蓋在第一階段亦不限制對外賣顧客的供應，因此現階段仍可以即棄塑膠飯盒及湯碗，惟不能用發泡膠製的容器，以及所有塑膠製餐具。

（圖片來源：Envato）

Q：自備膠袋盛載雨具可以嗎？

A：4月22日後，大家不會再看到商場門口等地方有雨傘膠袋提供，但仍可自備膠袋盛載著，並不違法。想更環保亦可使用場內的可重用雨傘除水器或可重用雨傘袋。

Q：牙籤、牙線、棉花棒等是否將全面禁止？

A：第一階段內，只有膠牙籤及膠柄棉花棒是受管制產品，市面及商戶不會再免費供應或銷售產品。不過大家仍可買到木或竹牙籤，以及木柄或紙柄的棉花棒。而膠柄牙線棒則屬第二階段名單，確實實施日期待定。牙縫刷及一般的傳統牙線更完全不屬於新法例下受管制的產品。因此大家不用急著搶購，即使過了4月22日，仍可買到相關產品。

（圖片來源：Envato）

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