GLOBAL Wednesday｜美企財報遜預期敲響警號 美股調整期開啟？｜AI炒作短期退潮 邊隻仲值得吸納？

嘉賓：華富建業證券投資策略聯席總監 阮子曦

美股繼續走出「獨立行情」，三大指數相繼創新高，不過市場「美股見頂論」愈演愈烈，有分析師警告稱，美股前十大股票的主導地位同互聯網泡沫時期愈來愈相似，加大股市遭遇拋售的風險。美股本周焦點之一為大型企業陸續公布業績，包括「美股七雄」中的5間科技公司，或成為大市回調的導火線？微軟(MSFT)過去一星期股價衝上歷史新高，市值首度突破三萬億美元，惟亮麗季績過後股價盤反一度轉跌，全因投資者期望更高？Alphabet(GOOG)面對壟斷訴訟以及其他AI公司對其市佔率虎視眈眈，今年要維持高增長，難度有多大？至於超微半導體 (AMD)上季淨利潤按年擴至6.67億美元，符合預期；不過料本季收入為54億美元，低於原本估計，反映看不好今年市場需求？AI炒作短期或許將告一段落？

影片網址：https://youtube.com/live/fhTUGxWU25I

►把時間軸拉到01:22開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8