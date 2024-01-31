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31/01/2024

GLOBAL Wednesday｜美企財報遜預期敲響警號 美股調整期開啟？｜AI炒作短期退潮 邊隻仲值得吸納？

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嘉賓：華富建業證券投資策略聯席總監　阮子曦

 

　　美股繼續走出「獨立行情」，三大指數相繼創新高，不過市場「美股見頂論」愈演愈烈，有分析師警告稱，美股前十大股票的主導地位同互聯網泡沫時期愈來愈相似，加大股市遭遇拋售的風險。美股本周焦點之一為大型企業陸續公布業績，包括「美股七雄」中的5間科技公司，或成為大市回調的導火線？微軟(MSFT)過去一星期股價衝上歷史新高，市值首度突破三萬億美元，惟亮麗季績過後股價盤反一度轉跌，全因投資者期望更高？Alphabet(GOOG)面對壟斷訴訟以及其他AI公司對其市佔率虎視眈眈，今年要維持高增長，難度有多大？至於超微半導體 (AMD)上季淨利潤按年擴至6.67億美元，符合預期；不過料本季收入為54億美元，低於原本估計，反映看不好今年市場需求？AI炒作短期或許將告一段落？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/fhTUGxWU25I

 

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