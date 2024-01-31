  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

31/01/2024

學子父母的購買力比專才更勁

#樓市亮話 #看透樓市 #本港樓市 #置業 #地產 #買樓 #學生
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　近日有不少老友來港，食飯食到驚，來港的原因只得一個，就是幫子女搵學校，大學有，中學也有，而且表示，如果子女在香港搵到學校，他們一定會在香港買樓。倘若老友所講屬實，學子父母的購買力比專才更勁。
　
　　據聞有五萬個專才申請來港，有三萬個已經獲批，如果有三分之一來港後一年買樓，大約產生一萬股購買力，如果政府撤去所有針對外地人買樓的辣招稅，購買力可以相應地增加。但相比來港讀書學生父母的購買力，仍然相差很遠，如果政府能夠在短期內撤辣，學子父母的購買力一定會大爆發。
　
　　學子可以分大學生與中學生，我認為中學生父母的購買力比大學生父母更勁，因為大學生可以住宿舍，畢業後才決定是否在香港定居，而中學生父母則要為他們子女鋪平一條入名大學的路，香港在這方面的確有優勢。

 

如果有能力，很多父母都一定會在外地買樓陪太子讀書。(iStock)


　　唔講大家未必知道，全世界IB成績最好的100間中學，香港佔19間，最高是第三位。如果IB成績好，不但可以入耶魯哈佛、牛津劍橋，甚至可以回國入清華北大，比高校容易得多；退而求其次，入港大中大科大亦不是問題。既然有咁優厚的條件，點解唔嚟香港讀中學？估計如果有更多內地學子來港讀書，對IB成績亦會有推升作用；就算唔讀IB，都可以讀DSE，成績亦受到內地及海外認可。

　　很多父母都不放心子女到外地讀中學，有能力的話，一定會買樓陪太子讀書。千祈唔好忽視這股購買力，而事實上近日買樓的人，有不少是來港陪子女讀書的父母。如果政府能夠及時撤辣，甚至將買樓印花稅減半，樓宇成交量必定會大增，有賣有買，地產商亦樂意向政府買地。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#樓市亮話 #看透樓市 #本港樓市 #置業 #地產 #買樓 #學生

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk