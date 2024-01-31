近日有不少老友來港，食飯食到驚，來港的原因只得一個，就是幫子女搵學校，大學有，中學也有，而且表示，如果子女在香港搵到學校，他們一定會在香港買樓。倘若老友所講屬實，學子父母的購買力比專才更勁。



據聞有五萬個專才申請來港，有三萬個已經獲批，如果有三分之一來港後一年買樓，大約產生一萬股購買力，如果政府撤去所有針對外地人買樓的辣招稅，購買力可以相應地增加。但相比來港讀書學生父母的購買力，仍然相差很遠，如果政府能夠在短期內撤辣，學子父母的購買力一定會大爆發。



學子可以分大學生與中學生，我認為中學生父母的購買力比大學生父母更勁，因為大學生可以住宿舍，畢業後才決定是否在香港定居，而中學生父母則要為他們子女鋪平一條入名大學的路，香港在這方面的確有優勢。

如果有能力，很多父母都一定會在外地買樓陪太子讀書。(iStock)



唔講大家未必知道，全世界IB成績最好的100間中學，香港佔19間，最高是第三位。如果IB成績好，不但可以入耶魯哈佛、牛津劍橋，甚至可以回國入清華北大，比高校容易得多；退而求其次，入港大中大科大亦不是問題。既然有咁優厚的條件，點解唔嚟香港讀中學？估計如果有更多內地學子來港讀書，對IB成績亦會有推升作用；就算唔讀IB，都可以讀DSE，成績亦受到內地及海外認可。



很多父母都不放心子女到外地讀中學，有能力的話，一定會買樓陪太子讀書。千祈唔好忽視這股購買力，而事實上近日買樓的人，有不少是來港陪子女讀書的父母。如果政府能夠及時撤辣，甚至將買樓印花稅減半，樓宇成交量必定會大增，有賣有買，地產商亦樂意向政府買地。