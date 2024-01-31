  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

31/01/2024

盛勁為大爆麥明詩主動求婚！IG po文放閃：你喺我最需要人support時出現！32歲十優港姐送呢樣嘢求婚超甜蜜

#娛樂 #麥明詩 #機師 #結婚 #盛勁為 #演員 #影視娛樂 #衝上雲霄大選 #求婚
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　麥明詩日前被本報率先爆穿婚紗，疑似跟拍拖兩年多的飛機師盛勁為結婚，事後麥媽媽回應指不是當日，暗指兩人只是影婚紗相。不過事後，麥明詩一直保持低調未有回應，直至昨晚盛勁為出IG長文「放閃」，亦是兩人首次公開兩人的拍拖合照。盛勁為大爆原來求婚的人不是他，而是麥明詩，認真夠特別！

 

 

　　32歲「十優港姐」麥明詩一向甚有性格，她當年介紹盛勁為參加《衝上雲霄大選》入行，雖然盛勁為發展平平，只在劇集中客串演出，不過疫情穩定後，盛勁為都重拾飛機師的身分翱翔天際。而麥明詩同樣因「通關」後頻頻去旅行，才被網友拍到她跟盛勁為結伴拍拖去日本旅行，揭發兩人的戀情，麥明詩由於半隻腳已姐踏出娛樂圈，所以對感情都未有正面回應。直至早前她才大方承認跟盛勁為拍拖兩年，更以結婚為前題交往。

 

 

　　1月25日一名著名攝影師IG不慎爆出麥明詩和盛勁為影結婚相的花絮，更有消息指二人將於3月拉埋天窗，不過麥明詩一直都未有正面回應，直至昨晚，麥明詩透過短訊回覆《晴報》說：「謝謝關心。」然後加一個心心圖案，原來未婚夫盛勁為已經IG撰長文分享被求婚的一幕，字裏行間都大為感動，而Man爆的麥明詩反而未有長篇大論，只轉發了盛勁為的Post，然後說：「We said YES！」

 

 

 

 

 

 

 

　　盛勁為長文內容如下：

 

　　以前嘅我，以為自己會單身一世。一個人無拘無束幾咁好。但一個疫情，令到以為揸住鐵飯碗嘅我突然失業，原來我並非想像中咁硬淨。

 

　　嗰時我哋唔係好熟，但係你聽到我嘅情況，就問：「既然呢排得閒，想唔想去電視台做吓part-time啊？當見識吓、識吓女仔囉。」

 

　　聽到有得識女仔，梗係正啦！就係咁，你介紹咗我上去《#後生仔傾吓偈》，再玩《衝上雲霄大選》，又參與咗一部劇做茄喱啡，見到好多靚女，但最後… 我都淨係識咗一個女仔，仲要本身已經識佢

 

　　由一開始大家都冇諗過會有咩發展，但係就愈傾愈投契，而且覺得好mind-blowing，因為我從未遇過一個靚得黎冇脾氣、努力、會替人設想嘅女仔，仲要 …（下刪一萬字）

 

　　同你一齊，冇一刻係浪費時間，我哋每日好似best friend咁一齊玩，一齊游水打波滑雪上山下海，將「情人」同「朋友」呢兩個身份完美結合。我真係好好彩先可以遇到你。

 

　　之後我講笑話，如果我地結婚，你都要同我求婚先襯得起你性格喎。我真係冇諗過你會記得我呢句說話，然後堅做… 好嘢

 

　　你喺我最需要人support嘅時候出現，我呢世都會記得。我肯定將來我地會面對好多困難，但只要我哋一齊面對，一定可以捱得過 拍拖初期有一幕我到今日都好深刻，你話：「你未resume番，食飯等我請啦，嗱，你一飛返就以後都係你請我食飯㗎啦。」我希望可以請你食飯食一世啦

 

 

 

 

 

 

　　相中的盛勁為和麥明詩已經哭成淚人，見盛勁為手持一隻名錶，似乎是麥明詩用作求婚的禮物，不過兩人合照都仍然見到求婚戒指在麥明詩的無名指上，在影片中，麥明詩說：「關係係雙向，我想表達一下，我想向佢求婚！」後來麥明詩打開盒子，裏面就是手錶，她說：「你願唔願意同我結婚？」而盛勁為見到麥明詩為他準備的影片都大為感動，他笑言：「我以為大家玩緊遊戲，原來我先係主角！」

 

 

 

 

　　隨後，麥明詩IG都有分享盛勁為在澳洲悉尼的求婚照片，相中盛勁為手持超巨鑽戒指及玫瑰花，在海灘上進行求婚儀式，麥明詩感動到落淚，非常浪漫。鑽石再閃，都不夠一對新人的眼淚閃，好幸福啊！

 

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#娛樂 #麥明詩 #機師 #結婚 #盛勁為 #演員 #影視娛樂 #衝上雲霄大選 #求婚

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk