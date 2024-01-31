盛勁為大爆麥明詩主動求婚！IG po文放閃：你喺我最需要人support時出現！32歲十優港姐送呢樣嘢求婚超甜蜜

麥明詩日前被本報率先爆穿婚紗，疑似跟拍拖兩年多的飛機師盛勁為結婚，事後麥媽媽回應指不是當日，暗指兩人只是影婚紗相。不過事後，麥明詩一直保持低調未有回應，直至昨晚盛勁為出IG長文「放閃」，亦是兩人首次公開兩人的拍拖合照。盛勁為大爆原來求婚的人不是他，而是麥明詩，認真夠特別！

32歲「十優港姐」麥明詩一向甚有性格，她當年介紹盛勁為參加《衝上雲霄大選》入行，雖然盛勁為發展平平，只在劇集中客串演出，不過疫情穩定後，盛勁為都重拾飛機師的身分翱翔天際。而麥明詩同樣因「通關」後頻頻去旅行，才被網友拍到她跟盛勁為結伴拍拖去日本旅行，揭發兩人的戀情，麥明詩由於半隻腳已姐踏出娛樂圈，所以對感情都未有正面回應。直至早前她才大方承認跟盛勁為拍拖兩年，更以結婚為前題交往。

1月25日一名著名攝影師IG不慎爆出麥明詩和盛勁為影結婚相的花絮，更有消息指二人將於3月拉埋天窗，不過麥明詩一直都未有正面回應，直至昨晚，麥明詩透過短訊回覆《晴報》說：「謝謝關心。」然後加一個心心圖案，原來未婚夫盛勁為已經IG撰長文分享被求婚的一幕，字裏行間都大為感動，而Man爆的麥明詩反而未有長篇大論，只轉發了盛勁為的Post，然後說：「We said YES！」

盛勁為長文內容如下：

以前嘅我，以為自己會單身一世。一個人無拘無束幾咁好。但一個疫情，令到以為揸住鐵飯碗嘅我突然失業，原來我並非想像中咁硬淨。

嗰時我哋唔係好熟，但係你聽到我嘅情況，就問：「既然呢排得閒，想唔想去電視台做吓part-time啊？當見識吓、識吓女仔囉。」

聽到有得識女仔，梗係正啦！就係咁，你介紹咗我上去《#後生仔傾吓偈》，再玩《衝上雲霄大選》，又參與咗一部劇做茄喱啡，見到好多靚女，但最後… 我都淨係識咗一個女仔，仲要本身已經識佢

由一開始大家都冇諗過會有咩發展，但係就愈傾愈投契，而且覺得好mind-blowing，因為我從未遇過一個靚得黎冇脾氣、努力、會替人設想嘅女仔，仲要 …（下刪一萬字）

同你一齊，冇一刻係浪費時間，我哋每日好似best friend咁一齊玩，一齊游水打波滑雪上山下海，將「情人」同「朋友」呢兩個身份完美結合。我真係好好彩先可以遇到你。

之後我講笑話，如果我地結婚，你都要同我求婚先襯得起你性格喎。我真係冇諗過你會記得我呢句說話，然後堅做… 好嘢

你喺我最需要人support嘅時候出現，我呢世都會記得。我肯定將來我地會面對好多困難，但只要我哋一齊面對，一定可以捱得過 拍拖初期有一幕我到今日都好深刻，你話：「你未resume番，食飯等我請啦，嗱，你一飛返就以後都係你請我食飯㗎啦。」我希望可以請你食飯食一世啦

相中的盛勁為和麥明詩已經哭成淚人，見盛勁為手持一隻名錶，似乎是麥明詩用作求婚的禮物，不過兩人合照都仍然見到求婚戒指在麥明詩的無名指上，在影片中，麥明詩說：「關係係雙向，我想表達一下，我想向佢求婚！」後來麥明詩打開盒子，裏面就是手錶，她說：「你願唔願意同我結婚？」而盛勁為見到麥明詩為他準備的影片都大為感動，他笑言：「我以為大家玩緊遊戲，原來我先係主角！」

隨後，麥明詩IG都有分享盛勁為在澳洲悉尼的求婚照片，相中盛勁為手持超巨鑽戒指及玫瑰花，在海灘上進行求婚儀式，麥明詩感動到落淚，非常浪漫。鑽石再閃，都不夠一對新人的眼淚閃，好幸福啊！