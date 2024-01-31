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31/01/2024

苑瓊丹否認息影？自爆龍年將會好忙碌！內地做直播想開健康頻道

#苑瓊丹 #石榴公主 #息影 #公主 #影視娛樂
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　　新春在即，一向顧家的苑瓊丹返港準備過年，更向大家宣佈近日獲頒「公主」名銜，更笑言要老公下跪請安：「大家叫我做『石榴公主』我都幾開心嘅，如果去大馬等地，申請埋老公做埋拿督，機場可以行紅地毯添！正所謂人一世物一世，試吓做公主都唔錯，我真名叫苑麗瓊，英文字係『King』嘛，根本就係皇族嚟嘅，所以買頂皇冠獎勵自己。」

 

　　早前傳出苑仔「息影」，依家仲「升呢」做公主，但係佢就冇諗住退休，仲話好鍾意工作：「我唔係『息影』，只係唔拍住！佢地分別係息影就唔洗搵我啦，唔拍係可以傾吓，但都係覆你唔得閒，因為嚟緊龍年好忙碌，要內地做直播之餘，仲想將呢個產業帶翻嚟香港，有時間想開個講健康嘅頻道添。」

 

 

　　講到新年願望，苑仔笑言收山唔會爆製「小公主」，專心照顧家中十多隻小狗：「依家有十幾隻狗仔，雖然我成日四圍走，但唔會搬佢地返內地喇，因為香港有兩個工人照顧佢，我返嚟就由公主變翻做奴才追住幫佢地『執金』。」

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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