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31/01/2024

煲劇片單｜2月電影、Netflix、Disney+劇集推介！金球獎最佳電影《可憐的東西》/ 劉德華搞笑喜劇《紅毯先生》 / 李英愛主演懸疑劇

#影集 #電影 #片單 #劇集 #男神
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Text: Sammy Leung

　　到了2024年2月，大家有沒有留意最近的新電影、劇集？2月剛好有農曆新年，所以多放幾天的假，如果大家不想外出，可以窩在家中靜靜看劇！如果大家已經看過《潛行》(I Did It My Way)、《金手指》(The Goldfinger)，今次看看其他的2月上映電影、劇集！

 

【2月片單｜上映電影推介】1. 飯戲攻心2 - Table For Six 2：男神Jeffrey加入《飯戲攻心2》團隊

 

　　第一套要介紹的是《飯戲攻心2》，這是2022年電影《飯戲攻心》的續集。《飯戲攻心2》由鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文、謝君豪、何啟華及魏浚笙主演，續集有男神Jeffrey的加入超級人氣偶像！劇情講述這一家人連搞三場世紀婚宴，但婚宴發展成親友們的鬥獸場、追星大會及賺錢大計。上年不少人都大讚《飯戲攻心》，不知道今年的《飯戲攻心2》會不會再次成為香港市民的熱話？

 

 

 

 

即睇預告片︰

 

上映日期：2024年2月9日

 

【2月片單｜上映電影推介】2. 年會不能停！ - Johnny Keep Walking!：鉗工陰差陽錯下變成返Office工

 

　　內地電影《年會不能停！》由大鵬、白客、莊達菲、王迅及孫藝洲主演，劇情講述鉗工胡建林在陰差陽錯下被調入總部，而人事經理馬傑為保飯碗被迫為其隱瞞。胡建林從工廠工作變成了返Office，因為格格不入令到笑料百出，而大家都可以見到職場眾生相。但到底這件陰差陽錯的「錯掉」事件背後又有沒有驚天秘密呢？

 

 

 

即睇預告片︰

 

上映日期：2024年2月1日

 

【2月片單｜上映電影推介】3.蜘蛛夫人 - Madame Web：女性超級英雄電影！發生意外得到超能力

 

　　《蜘蛛夫人》改編自Marvel漫畫的《Madame Web蜘蛛夫人》，是「蜘蛛俠電影宇宙」的女性超級英雄電影，劇情講述女主角在某次救護行動發生意外，之後發現自己可以看到即將發生的致命危機，這種超能力令到她遇上了三位陌生女孩。而女主角的要面對自己的過去，並搞清楚和擁有強大力量女孩們之間的關係，一起聯手對抗惡勢力！

 

 

 

即睇預告片︰

 

上映日期：2024年2月14日

 

下頁即睇更多電影推介！

 

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