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31/01/2024

妳的產品要怎樣才賣得高價？

#女子愛財 #理財智慧
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妹們，今日是兔年最後一次和大家見面了。過去幾期，我為大家重新整理股神巴菲特拍檔、同樣是投資大師的查理芒格(Charles Munger)的投資智慧。我認為，當中最重要的啟示是等待和學習。

 

　　而所謂的學習，就是學習前人的經驗。在整理今年我收過的WhatsApp文章時，就發現有一篇對做生意很有啟發性，我想和大家分享一下。雖然和股票沒有直接關係，但作為投資者或消費者，甚至作為處世之道，這都是很好的觀點，就當是我給姊妹們的龍年禮物吧！

 

　　XXXXX

 

　　13歲那年，父親有一天突然遞給我一件舊衣服。

 

　　「這件衣服能值多少錢？」

 

　　「大概一美元。」我回答。

 

　　「你能將它賣到兩美元嗎？」父親用誠懇的目光看著我。

 

　　「儍子才會買！」我賭氣地說。

 

　　父親的目光真誠中帶著渴求：「你為甚麼不試一試呢？你知道的，家裏日子並不好過，要是你賣掉了，也算幫了我和你的媽媽。」

 

　　「我可以試一試，但是不一定能賣掉。」我點了點頭。

 

　　我很小心地把衣服洗淨，沒有熨斗，只用刷子把衣服刷平，鋪在地板上陰乾。第二天，我帶著這件衣服來到一個人流密集的地鐵站，經過六個多小時的叫賣，終於賣出了這件衣服。

 

　　我緊緊抓著該兩美元奔回家。以後，我每天都熱衷於從垃圾堆裏淘出舊衣服，打理好後，去鬧市裏賣。

 

如果一件舊衣服都有辦法以高價賣出，我們還有甚麼理由妄自菲薄呢？(iStock)

 

　　如此過了十多天，父親突然又遞給我一件舊衣服：「你想想，這件衣服怎樣才能賣到20美元？」

 

　　「怎麼可能？這麼一件舊衣服怎麼能賣到20美元？它至多值兩美元。」

 

　　「你為甚麼不試一試呢？好好想想，總會有辦法的。」父親啟發我。

 

　　終於，我想到了一個好辦法。我請自己學畫畫的表哥，在衣服上畫了一隻可愛的唐老鴨和一隻頑皮的米奇老鼠，又選擇在一個貴族子弟學校的門口叫賣。

 

　　不一會兒，一位管家為他的少爺買下了這件衣服，那個十來歲的孩子十分喜愛衣服上的圖案。高興之餘，又給了我五美元的小費，合共25美元。這無疑是一筆鉅款，相當於父親一個月的工資。

 

　　回到家後，父親又遞給我一件舊衣服：「你能把它賣到200美元嗎？」父親目光深邃。

 

　　這一回，我沒有猶豫，沉靜地接過了衣服，並開始思索。

 

　　兩個月後，機會終於來了。當紅電影《霹靂嬌娃》的女主角拉佛西來到紐約做宣傳，記者招待會結束後，我猛地推開身邊的保安，撲到拉佛西身邊，舉著舊衣服請她簽名。拉佛西先是一愣，但馬上就笑了，因為沒有人會拒絕一個純真的孩子。

 

　　拉佛西流暢地簽完名。我笑著說：「拉佛西女士，我能把這件衣服賣掉嗎？」

 

　　「當然，這是你的衣服，怎麼處理完全是你的自由。」

 

　　我哈的一聲歡呼起來：「拉佛西小姐親筆簽名的運動衫，售價200美元！」經過現場競價，一名石油商人以1200美元的高價買了這件運動衫。

 

　　回到家裏，我和父親，還有一家人陷入了狂歡。父親感動得淚水橫流，不斷地親吻著我的額頭：「我原本打算，你要是賣不掉，我就叫人買下這件衣服。沒想到你真的做到了！你真棒，我的孩子，你真的很棒。」

 

　　一輪明月升上山頭，透過窗戶柔柔地灑了一地月光。這個晚上，父親和我不斷侃侃而談。

 

　　父親問我：「孩子，你從售賣這三件衣服中，明白了甚麼？」

 

　　「你是在啟發我，只要開動腦筋，辦法總是會有的。」

 

　　父親點了點頭，又搖了搖頭：「你說得不錯，但這不是我的初衷。我只是想告訴你，一件值一美元的舊衣服，都有辦法高貴起來，更何況我們這些活著的人呢？我們有甚麼理由對生活喪失信心？我們只不過黑一點、窮一點，可這又有甚麼關係？」

 

　　「是的，連一件舊衣服都有辦法高貴，我還有甚麼理由妄自菲薄呢？」

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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