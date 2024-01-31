伊朗攻擊伊拉克庫爾德地區所為何事

最近由加沙危機外溢的代理式攻擊，日益頻繁，而位於約旦北部沙漠區靠近敘利亞邊境的美軍基地受到無人機空襲，死了三名美軍，最為矚目。自美國支持以色列在加沙的軍事行動以來，今次可算是美國為此付出代價的第一滴血，這第一滴血竟由伊朗操刀，隨時影響拜登的選情。事實上，拜登對伊朗及其所帶領的「抵抗軸心」盟友擴大戰事，都感到不安。早前伊朗還襲擊了伊拉克的庫爾德地區，我們便奇怪了，伊拉克什葉派政府不正是「抵抗軸心」的盟國嗎？

位於約旦北部的美軍基地受到伊朗的無人機空襲，導致三名美軍喪生。(AP)

伊拉克的庫爾德族聚居於該國的北部，早在薩達姆時代已是個自治區，但仍不時面對打壓，更曾遭受蕯達姆屠殺，由此早有獨立建國之心。當2003年美國攻打伊拉克，庫爾德人立刻站在美國一邊表示支持。

不過，原因不單純因為要去掉薩達姆而自保。根據《紐約客》知名記者兼普立茲得主Seymour Hersh早在2004年揭露，以色列秘密與庫爾德斯坦地區領導層接觸，同時開出條件，如果庫爾德支持戰爭，並讓以色列在庫爾德斯坦地區設情報中心，那麼，以色列則扶助庫爾德人脫離伊拉克建國。

當然，建國只是餌，由於土耳其對此非常緊張，而以色列和美國暫時不可能失去土耳其這戰略伙伴。雖然如此，有關方面仍然給予庫爾德人建國的幻想，例如2005年伊拉克過渡政府通過新憲法，全國實行聯邦制，而庫爾德人在新政府中被委以重任，當時庫爾德組織領袖便高興地認為，這是幫助他們踏上建國的第一步。

此外，以色列有媒體揭露，以色列有向伊拉克的庫爾德地區空投隊員提供先進裝備，且派遣戰鬥專家加強其軍事訓練；以色列企業更在該地區投放建設資金，援助發展，令庫爾德自治區轉成親以地區。

庫爾德自治區獲美國及以色列扶持，為伊拉克國內最富足的地方。(Shutterstock)

至於自治區與美國的關係更不用說了，該地區親以亦親美，戰後不久他們匆匆自行通過《石油投資法》，並與美國石油巨頭亨特石油公司簽署了巨額協議，而以色列也希望可恢復1948年時關閉的一條從基爾庫克通往以色列海港的油管。

庫爾德自治區儲油量佔伊拉克百分之六十至七十，農牧產品亦非常豐富，美國和以色列在該地區的投資不是白送的。在美以的扶助下，庫爾德自治區擁有軍事實力、政治權力和資金，成為戰爭最大得益者，及伊拉克最安全和富足的地方。美以兩國是用此來補償未有履行協助他們正式立國的承諾。

不過，美以雖未助庫爾德人立國，但後者在戰後即自立為王，把其自治區改名為「庫爾德斯坦」，有庫爾德國之意。當戰後伊拉克的遜尼和什葉兩派打得一團糟，不少伊拉克地方烽煙四起之際，庫爾德自治區則能享富足安全的日子，並曾出現一段長時期的「黃金時代」。

這個「庫爾德斯坦」更能夠在歐美多國設立代表處，猶如大使館，並可繞過伊拉克政府，自行管理外國人出入自治區的簽證，以及由海外直達庫爾德自治區的航班，儼如國中之國。可是，與此同時，也為伊拉克的穩定埋下禍端，由於庫爾德已被美國和以色列利用對付伊朗和敘利亞前沿之地，伊拉克境內的遜尼派和什葉派對此早有不滿。

以哈戰爭外溢，令拜登謀求連任之路變得崎嶇。(AP)

今次伊朗襲擊庫爾德自治區，雖說針對在該區的以色列情報中心，以報復早前發生在伊朗的「恐襲」，伊朗政府指與美以策劃有關，但無論如何，庫爾德自治區也因該襲擊有平民死傷，伊拉克政府循例譴責伊朗侵犯主權。問題是，以哈戰爭外溢的代理之戰將如何發展？美國說要向伊朗報復，如失控導致更大的區域戰爭，相信拜登並不想在其謀求連任這一年發生，唯一解決方法就是加沙停戰，別無他途。