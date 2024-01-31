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31/01/2024

假銀紙$500偽鈔湧現！金管局辨鈔4招教肉眼 + 觸感分真假！中銀、滙豐、渣打紙幣隱藏多個銀碼？即睇3大銀行真鈔樣本防中伏

#渣打 #騙局大拆解 #金管局 #Pantry熱話 #CNY2024 #偽鈔 #龍年 #滙豐 #中銀 #換新鈔 #農曆新年
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Text: Kennis Wong

　　龍年就到，大家換好新鈔未？大家平時外出購物辦年貨，找續時看到新淨的銀紙也會留起用來封利是，但每逢新年，總有一些假鈔流出，近日就有不少網民紛紗表示自己收到假$500！不想中招，可以參考金管局4招辨別偽鈔，提高警覺！

 

4招辨偽鈔！肉眼、觸感就可辨別？

 

　　接到新淨的紙幣當然好，但如果最後發現是偽鈔，就得不償失！金管局分享了4招，讓大家可以即場用肉眼及手感也能辨認紙幣真偽！

 

1. 看看鈔票右上角有沒有變色圖案和滾動波紋

2. 照照鈔票有沒有內藏一條金屬線

3. 摸摸有沒有凹凸手感

4. 留意鈔票有沒有水印

 

　　無論哪一間銀行的鈔票，也可以從紙幣上的圖案、金屬線，甚至手感等辨別真偽。現在立即以滙豐$1,000鈔票為例，看看6個真鈔特點！

 

1. 動感光亮圖案：輕微傾斜鈔票，圖案中的閃亮圓環會隨之轉動。

 

（圖片來源：金管局）

 

2. 開窗金屬線：金屬線上的大、小閃亮圓環會隨著鈔票轉動。

 

（圖片來源：金管局）

 

3. 凹凸手感：使用凹版印刷，令鈔票具有明顯的凹凸手感。

 

（圖片來源：金管局）

 

4. 隱藏銀碼：將鈔票置於光源下輕微傾斜，可見銀碼數字。

 

（圖片來源：金管局）

 

5. 高透光水印：紫荊花為主題；背光可見花、葉、花蕾及銀碼數字。

 

（圖片來源：金管局）

 

6. 熒光透視銀碼：分別位於正、背面的單色圖案在紫外光下會呈現兩種熒光顏色；而背光可見兩面的圖案拼合成銀碼數字。

 

（圖片來源：金管局）

 

下一頁：即睇3大發鈔銀行鈔票樣本！

 

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