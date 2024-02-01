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01/02/2024

American Express、Service Now著重員工體驗留人才！自由選擇工作模式＋夏天額外休假！美國運通：投資科技增同事協作

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　　現時面對員工流失問題，企業愈來愈重視「員工體驗」（EX）以留住人才。

 

　　支付服務公司美國運通（American Express）及雲端管理平台ServiceNow，分別實施不同改善EX的方案，例如自選辦公模式、自動化入職流程等，從措施上支援員工需求。

 

美國運通同事體驗總監Monique Herena表示，在疫情期間，同事反映很重視在家工作的靈活性，但也懷念面對面工作模式，於是該公司就制定了新工作框架Amex Flex來滿足他們的需求。（受訪者提供圖片）

 

　　「為同事提供出色體驗」、「培養最優秀人才」及「制定嶄新的工作模式以發揮企業價值」，是美國運通人力資源策略的三大方針。該公司的同事體驗總監Monique Herena強調，企業要向客戶提供最佳體驗的前提，首要是支援自己的同事。

 

美國運通：建更深層次聯繫

 

　　她表示，美國運通為與同事建立更深層次的聯繫，以了解和改善他們當前與未來的體驗，近年將「人力資源部」更名為「同事體驗部」（Colleague Experience Group，CEG），目的是帶出「以同事體驗為重心」的信息，讓同事們感受到真正的歸屬感，並從政策措施上支援他們的需求，使他們每天都能表現出最佳的狀態。

 

　　「傾聽同事的意見並採納他們的反饋，是美國運通文化的重要組成部分。」Monique舉例，該公司近年推行Amex Flex工作模式，讓員工選擇在辦公室、遙距或混合工作。選擇在辦公室工作的員工，每周需回到辦公室4至5天；而混合工作模式則需留在辦公室1至3天。

 

　　員工可自行決定哪種工作模式最適合自己，這措施的優勢是讓同事保持虛擬工作的效率和靈活性，也擁有在辦公室面對面相處的時間，同時體驗實體與虛擬世界工作的好處，靈活地平衡工作與生活，達至兩全其美。

 

　　她提到，自推出Amex Flex以來，大多數員工都選擇了混合時間表，例如平均每周有兩天回到辦公室，其餘時間都是遙距辦公。

 

ServiceNow：一站式平台增效

 

　　此外，該公司亦在6至8月期間實施另一靈活工作安排Summer Flexi，鼓勵同事額外休假一天，陪伴孩子或家人參加暑期活動，共度美好時光。

 

　　該公司最近也擴大其員工健康福利計劃，包括增撥資源提供「24／7心理健康輔導服務」、遙距問診服務CareClix，以及虛擬瑜伽和冥想課程，為員工提供更全面的身心健康支援。

 

ServiceNow高級副總裁Paul Davies建議，僱主應站在員工立場，從「僱用我」到「希望我好」的整體角度，全面了解員工真正需要，這不但純粹為留人才，同時亦有助他們發揮個人以至團隊的全部潛力。（受訪者提供圖片）

 

　　ServiceNow高級副總裁Paul Davies認為，員工體驗屬於人才戰略，也是企業的商業戰略。要留住及吸引人才，必須提供合適的資源和技術支援他們，才能向客戶交付所需要的東西；對企業而言，這也是行之有效的業務增長公式。

 

　　例如，他會從員工反饋中，明瞭公司需要投資的地方，然後就會設計相應的技術配套，並於工作流程的每個階段，以員工想要的方式作出支援。

 

　　他指出，很多公司都投資於「單點解決方案」（Point Solutions），即以不同的獨立系統，去管理員工不同部分的工作流程，但結果只會讓員工感到更混亂。

 

　　為提高HR業務流程效率，ServiceNow自建一站式雲端平台，整合員工需要的所有數碼工具和應用程式，來提高生產力和成本效益，包括自動化整個入職流程，以簡化來提升新員工的體驗。

 

續投資科技 提升同事協作

 

　　Paul亦提到，99%的入職流程已可在入職第一天之前完成，而新員工對入職體驗的滿意度更高達95%。

 

美國運通同事體驗總監Monique Herena表示，在疫情期間，同事反映很重視在家工作的靈活性，但也懷念面對面工作模式，於是該公司就制定了新工作框架Amex Flex來滿足他們的需求。（受訪者提供圖片）

 

　　Monique也同意科技在員工體驗方面，扮演愈來愈重要的角色，例如要實行Amex Flex的工作模式，必須先在協作工具、硬件、基礎設施和安全協議等方面作出部署。

 

　　她強調，在後疫情時代，美國運通將會繼續進行投資科技，包括數碼白板（Digital Whiteboards）、民意調查工具、共同創作文件和雲端存儲等，以提升同事有效協作能力。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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