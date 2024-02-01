  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

01/02/2024

比比星期四｜聯儲局議息結果解讀 2月港股何去何從？｜內地製造業仍陷收縮 政治局會議有何重點？

#hot talk 1點鐘 #香港股票 #恒生指數 #內地經濟 #製造業PMI #財新 #美國經濟 #聯儲局 #減息 #美國制裁 #政治局會議 #凱基亞洲 #溫傑 #中華煤氣 #比亞迪 #00270 #00700 #騰訊 #00003 #01211 #攜程 #09961 #粵海投資
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美國聯儲局連續4次會議維持利率不變，議息聲明強調在通脹持續回落至2%的信心增強前，減息並不合適。是次議息聲明及鮑威爾言論有何重點？聯儲局減息預期大降溫，美股借勢回落壓力大嗎？財新中國製造業採購經理指數(PMI)連續3個月擴張，錄得50.8，與上月持平，符合市場預期。早前公布的官方製造業PMI回升至49.2，結束3個月連跌，反映製造業景氣度回升，但連續4個月處於收縮區間，有關數據怎解讀？適逢中共中央政治局會議周三召開會議，強調今年要做好高質量發展這個首要任務。恒指今日跟隨A股反彈，春節前仲有無節日效應？惟上攻20天線都遇阻，萬六關已變成短期阻力？港股弱勢會否持續至2月？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/AJFpH9KN5To

 

►把時間軸拉到01:26開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #香港股票 #恒生指數 #內地經濟 #製造業PMI #財新 #美國經濟 #聯儲局 #減息 #美國制裁 #政治局會議 #凱基亞洲 #溫傑 #中華煤氣 #比亞迪 #00270 #00700 #騰訊 #00003 #01211 #攜程 #09961 #粵海投資

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk