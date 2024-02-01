  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

01/02/2024

盛勁為被麥明詩求婚！公屋出身考入港大，考三次成功做港產飛機師！曾因疫情被裁現重返國泰從頭嚟過

#麥明詩 #盛勁為 #公屋成長 #Louisa #飛機師 #十優港姐 #公屋 #影視娛樂 #屯門 ##後生仔傾吓偈 #衝上雲霄大選 #疫情
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　34歲的盛勁為獲「十優港姐」麥明詩（Louisa）主動求婚，以手錶代戒指打破傳統女仔採取主動，沒想到過程既浪漫又甜蜜。盛勁為成功考取飛機師執照，再娶港姐冠軍做老婆，絕對成為不少港男心目中的偶像。其實盛勁為出身的背景不是特別富裕，公屋出身的他四姊弟各自靠努力得到一番成就。

 

兩人都流下感動之淚（盛勁為IG）

 

麥明詩主動求婚（盛勁為IG）

 

　　盛勁為出身於屯門田景邨公屋，有兩姊一弟，他在家中排行第三，大家姐盛幹心任職資產管理區域的資深保險經理，而弟弟盛龍亨是國際特許財務策劃師。盛勁為原本中學成績原本不是特別好，不過為追「精英班」的女同學發奮，加上知道公開試考得差的話，父母根本沒能力讓他外國升學，所以努力考會考，最終得到25分。隨後高考成績讓他成功考入香港大學經濟及金融系，盛勁為表示自己沒太大興趣，不過偶遇國泰及港龍的招聘展覽，希望可以成為港人飛機師的一份子，於是考足三次，最終成功當上飛機師。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　外界視為「鐵飯碗」的飛機師，盛勁為沒想到因疫情而被裁員，他除了在麥明詩鼓勵下參與《#後生仔傾吓偈》及《衝上雲霄大選》獲得亞軍外，並沒有停下腳步，先開始創業經營點心店，後來又考獲保險牌照，跟家姐同細佬一齊做保險經紀，在疫情的三年多以來，多次成功轉型，非常上進。

 

盛勁為靠努力考獲飛機師執照（盛勁為IG）

 

　　疫情緩和，世界各地通關後，盛勁為跟老友麥大力一齊重返國泰做飛機師，不過由於飛行里數不足的關係，再次由低做起。盛勁為是孝順仔一名，IG不乏見到他的家庭照，做飛機師期間，安排家人輪流乘坐他駕駛的客機，又經常跟家人一齊旅行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#麥明詩 #盛勁為 #公屋成長 #Louisa #飛機師 #十優港姐 #公屋 #影視娛樂 #屯門 ##後生仔傾吓偈 #衝上雲霄大選 #疫情

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk