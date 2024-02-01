趙頌茹《婚姻即地獄》大爆被初戀周永恒傷得太深：當時是枯萎的植物！莊韻澄承認曾被張致恒求婚？

趙頌茹、莊韻澄等人近日接受田蕊妮在網台節目《婚姻即地獄》訪問，節目中大談女性對婚姻的睇法。趙頌茹經歷婚姻失敗，被初戀周永恒傷得太深，坦言之後未遇到令自己心動的人，更大談自己對性沒需要。至於莊韻澄現時已婚育有一子，曾與張致恒拍拖時，同時追求另一個貝依霖，貝依霖同樣是座上客，兩個前度「情敵」互相交流，無所不言。

（網上截圖）

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趙頌茹提到與周永恒的11年相處，是自己的初戀，離婚時已育有兩女，但這個決定並非一時衝動：「呢啲唔係衝動，係明智之選，一世人中做最好決定同投資，成件事做得最好。家暴、佢又出軌，呢啲事會令一個女人枯萎，當時我好瘦，瘦到好恐怖，好乾，覺得自己係枯萎嘅植物。」

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趙頌茹續指，與周永恒拍拖時，曾經有一個很好條件的男仔同時追求自己，但自己是一個極度專一的人，最後與該男子並沒有開始。雖然遇過如此大的傷痛，被田蕊妮問到可曾想過自殺？她肯定地話：「冇諗過自殺，因為我有兩個女，四歲同兩歲，我諗跳咗落去易，但跟住X街唔得。」

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兩個女已經日漸長大，細女開始懂事，希望媽媽趙頌茹可以有男伴依靠：「佢細個對爸爸認知唔深，細女細個講過想有新爸爸，但我答佢唔會因為佢想有新爸爸而我就亂拍拖。」

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趙頌茹還說，細女現時則會這樣想：「最近佢有話，想有個人錫我。不過我冇拍拖，好似有水泥封咗心，對愛情冇乜幻想，因為冇乜心動位。」而且趙頌茹坦言，覺得自己能夠養家，單身也有樂趣，甚至都沒有性需要。

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趙頌茹一心愛護兩女兒，大女已經讀中二，即將步入青春期，她有跟女兒傾談戀愛的事：「相信到時應該個心成日卜卜跳，但暫時應該冇，因為佢鍾意啲風格有啲奇怪，我估暫時冇乜人會欣賞到，鍾意佢覺得好靚仔嘅Anson Lo（盧瀚霆）。」

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另外，同場的莊韻澄曾經拍過六次拖，現時修成正果，結婚育有一子，莊韻澄自言每次拍拖都好認真，視對方為結婚對象：「拍拍吓覺得呢個（張致恒）真係唔得。」趙頌茹爆料指，當時張致恒向自己透露想向莊韻澄求婚，莊韻澄承認：「佢有求過婚，但佢真係好靠唔住，我唔想做離婚KOL，我好似可以預視到，惟獨佢我係唔得（結婚）。」

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莊韻澄表示有次張致恒有如自殺式襲擊，要求睇自己的電話紀錄，互相交換電話睇到，張致恒同一時期在各個社交平台跟不同女仔調情。同場的貝依霖（Chantale）大爆：「佢同你拍拖時，都有send message畀我，話發夢見到我，幾時話我跳Lap dance畀佢睇，我之後有同佢（莊韻澄）講番，」

同場所有女人因趙頌茹和莊韻澄的經歷，發現凡名字有「恒」字都是渣男。田蕊妮最後有感而發：「啲人唔好再話杜汶澤娶咗我唔知前世做咗乜好事，如果我老公同佢兩個比，我老公係男人天花板。」同時田蕊妮還分享了夫妻間相處之道，現時就算為老公不斷洗碗也感幸福。