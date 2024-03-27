27/03/2024
【心理測驗】看你是怎樣一個人 一生不可錯過的心理測驗
這是一個世界著名心理學家設計的心理測驗，請想像自己正身處在一片大森林當中，你向前走，看見前面有一座很舊的小屋。
依次回答下面的問題，拿出一張紙和一支筆把你的答案寫下來，結論就在最後面，不要先偷看喔。
(1)這個小屋的門現在是什麼狀態？
開著/關著
(2)你走進屋子裡看見一張桌子，這個桌子是什麼形狀的？
圓形/橢圓形/正方形/長方形/三角形
(3)在桌子上有個花瓶，瓶子裡有水，有多少水在花瓶裡？
滿的/一半/空的
(4)這個瓶子是由什麼材料製造的？
玻璃/陶瓷/泥土/金屬/塑膠/木頭
(5)你走出屋子，繼續向森林深處前進，你看見遠處有瀑布飛流直下，請問水流的速度是多少？
你可以從0 - 10中任意選一個
(6)過了一會，你走過瀑布，你站在堅硬的地面上，你看見地上有金光閃爍，你彎腰拾起來，是一個帶著鑰匙的鑰匙鏈。有多少把鑰匙拴在上面？
你可以從1到10任意選一個數字
(7)你繼續向前走，試著找出一條路來，突然你發現眼前有一座城堡。這個城堡是什麼樣的？
舊的/新的
(8)你走進城堡，看見一個游泳池，黑暗的水面上飄浮著很多閃閃發光的寶石，你會撿起這些寶石嗎？
會/不會
(9)在這個黑暗的游泳池旁邊還有一座游泳池。清澈的水面上飄浮著很多枚錢幣。你會撿起這些錢幣嗎？
會/不會
(10)你走到城堡的盡頭有一個出口，你繼續向前走，走出了城堡。在城堡外面，你看見一座大花園，你看見地面上有一個箱子。這個箱子是多大尺寸的？
小/中/大
(11)這個箱子是什麼材料做的？
硬紙板/紙/木頭/金屬
(12)花園裡還有一座橋就在離著箱子的不遠處。橋是什麼材料建造的？
金屬/木頭/藤條
(13)走過這座橋，有一匹馬。馬是什麼顏色的？
白色/灰色/褐色/黑色
(14)馬正在做什麼？
安靜地站著/吃草/在附近奔跑
(15)哦，不！離馬很近的地方突然刮起了一陣龍捲風。你三種選擇。
(i)跑過去藏在箱子裡面？
(ii)跑過去藏在橋下面？
(iii)跑過去騎上馬走？
繼續往下看看心理測驗結果分析吧！
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