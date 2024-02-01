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01/02/2024

雯雯激罕公開表揚張致恒：終於變返神隊友！囝囝發燒無錢睇急症喊足兩日！雯雯自爆被追債身上僅餘$60

#Steven #張致恒 #區燕雯 #雯雯 #離婚界KOL #影視娛樂
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　　張致恒（Steven）老婆區燕雯（雯雯）自結婚之後都不時公審老公做得唔好，懶到唔湊仔又唔返工，不事生產，一家六口加兩隻狗一直都係靠借錢生活，搞到眾叛親離咁滯。大家睇佢鬧老公可能都開始有啲悶，今日雯雯激罕公開表揚老公係神隊友，真係估你唔到呀！

 

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　　雯雯post出數張相片，今次留言大讚Steven幫到手：「張致恒，喺我今次大病終於變番神隊友。呢一年我最感動嘅一次，就算自己都發緊燒病都冇用來做理由乜都唔做，我哋6個人4個病，仲要經歷最差完全冇錢開飯（嘅情況），連bb發燒帶佢睇急症嘅錢都冇。bb喊足兩日冇停過，好彩最後都睇到醫生，仲要係你兩日孭住bb冇放低過，陪bb排左10個鐘睇醫生。屋企家務（你）亦有主動分擔，尋晚亦盡你嘅能力煮咗一個晚餐。今日煲咗啲豬潤瘦肉湯俾我，對於我呢啲嚴重貧血，要食鐵丸嘅人，的確係幫助到好多。唔講之前亦唔講之後，至少呢三日你有大轉變，感恩．」

 

　　其實現時合資格拎綜援家庭係可以豁色急症室費用，張致恒曾表示申請過綜援不過失敗，但不願意透露失敗原因，佢當時稱一個月開支大概要3萬，包括了奶粉錢同買尿片、照顧年老的小狗、醫藥費和冷氣機費用需要幾千元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　相中見到雯雯燒到39.1度，佢又分享Steven煲畀佢嘅足料豬潤湯同埋「清空雪櫃存貨」鍋，似乎Steven今次真係幾抵讚。不過冇耐之後，雯雯似乎因為放閃而挑起債主們嘅神經，紛紛向佢追債，佢再出story表示：「的確爭人錢係要還，如果我有我一定畀你，我都已經攬咗條數，我最後＄1000都已經畀咗你哋，bb都係啱啱先叫睇到醫生，好少少，你逼我都冇用。我諗呢個世界冇人想過爭人錢嘅生活，我亦唔係要人同情或可憐，我連屋租都未交齊，奶粉、尿片、食飯，我今日都未諗掂。我只係想講，我有我一定畀你，我依家只有＄60，如果你要我可以畀咗你先。」不過隨後佢又再次刪story，不停彈出彈入，情緒似乎好波動。

轉載自: 晴報

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