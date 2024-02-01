麥明詩向盛勁為求婚影片分享生活細節！盛勁為裸上身回應Louisa：應承同你一齊一生一世！

麥明詩（Louisa）昨晚正式分享喜訊，跟拍拖兩年多的飛機師盛勁為已經訂婚，兩人在IG分享求婚的花絮照片和花絮影片，既可愛又浪漫，尤其是今次由Louisa主動求婚，「你願唔願意同我結婚呀？」打破傳統，難怪她都笑言：「自己經歷過之後，感受到求婚其實好大壓力，嗰日好緊張，真係唔容易。」她表示多謝保守秘密多個月的朋友，似乎這次的求婚儀式早已經發生，難怪上星期已經被踢爆影婚紗相。

消息公開後，不少圈中好友都留言恭賀Louisa，其中昔日好姊妹馮盈盈留言時，Louisa不忘回應：「you witnessed us from the start!! （你由開始時就見證住我哋）」馮盈盈回應是她的榮幸。鄭衍峰追問Louisa求婚時有沒有向盛勁為下跪，Louisa說：「haha yes but I want to leave some room for imagination. （有，不過想留少少幻想空間畀大家）」而盛勁為坦言多謝陸浩明都有份推波助瀾。

另外，岑杏賢、馮允謙、郭柏妍、林正峰等等圈中好友都有恭賀，連麥媽媽都有留言說：「祝福你們幸福美滿！祝福你們白頭到老！」盛勁為即時賣口乖說：「多謝未來外母！」而麥爸爸說：「希望侫（係）多個仔、而唔係少個女！」當見到好友恭喜「盛生盛太」時，盛勁為繼續型爆說：「都可以叫我麥生！」果然男女平等！

而Louisa和盛勁為都大方分享更多求婚影片的內容，其中一段Louisa問床邊的盛勁為：「你應承我啲咩？」盛勁為裸上身回應：「應承同你一齊一生一世！」片中，記錄住兩人的交往點滴，除了經常冇著衫為Louisa試位影相，還有Louisa不幸感染COVID，盛勁為懶理受感染風險，照「無罩」在她身邊照顧她，令她大為感動，當時Louisa正聞氧氣，床邊的盛勁為招積說：「我無堅不摧！」但Louisa笑言他翌日就「冧咗」。

現場目擊的友人大嗌好肉麻之餘，更有人大聲說：「點解成日都瞓喺度講？」、「佢好唔鍾意著衫喎！」等等，為浪漫又感動的求婚過程帶來搞笑輕鬆的小細節。