麥明詩向盛勁為求婚影片分享生活細節！盛勁為裸上身回應Louisa：應承同你一齊一生一世！

麥明詩(Louisa)昨晚正式分享喜訊,跟拍拖兩年多的飛機師盛勁為已經訂婚,兩人在IG分享求婚的花絮照片和花絮影片,既可愛又浪漫,尤其是今次由Louisa主動求婚,「你願唔願意同我結婚呀?」打破傳統,難怪她都笑言:「自己經歷過之後,感受到求婚其實好大壓力,嗰日好緊張,真係唔容易。」她表示多謝保守秘密多個月的朋友,似乎這次的求婚儀式早已經發生,難怪上星期已經被踢爆影婚紗相。

消息公開後,不少圈中好友都留言恭賀Louisa,其中昔日好姊妹馮盈盈留言時,Louisa不忘回應:「you witnessed us from the start!! (你由開始時就見證住我哋)」馮盈盈回應是她的榮幸。鄭衍峰追問Louisa求婚時有沒有向盛勁為下跪,Louisa說:「haha yes but I want to leave some room for imagination. (有,不過想留少少幻想空間畀大家)」而盛勁為坦言多謝陸浩明都有份推波助瀾。

另外,岑杏賢、馮允謙、郭柏妍、林正峰等等圈中好友都有恭賀,連麥媽媽都有留言說:「祝福你們幸福美滿!祝福你們白頭到老!」盛勁為即時賣口乖說:「多謝未來外母!」而麥爸爸說:「希望侫(係)多個仔、而唔係少個女!」當見到好友恭喜「盛生盛太」時,盛勁為繼續型爆說:「都可以叫我麥生!」果然男女平等!

而Louisa和盛勁為都大方分享更多求婚影片的內容,其中一段Louisa問床邊的盛勁為:「你應承我啲咩?」盛勁為裸上身回應:「應承同你一齊一生一世!」片中,記錄住兩人的交往點滴,除了經常冇著衫為Louisa試位影相,還有Louisa不幸感染COVID,盛勁為懶理受感染風險,照「無罩」在她身邊照顧她,令她大為感動,當時Louisa正聞氧氣,床邊的盛勁為招積說:「我無堅不摧!」但Louisa笑言他翌日就「冧咗」。

現場目擊的友人大嗌好肉麻之餘,更有人大聲說:「點解成日都瞓喺度講?」、「佢好唔鍾意著衫喎!」等等,為浪漫又感動的求婚過程帶來搞笑輕鬆的小細節。