林峯妻子張馨月被爆料曾做「陪唱公主」？網民質疑有心模仿吳千語：氣質沒跟上

林峯與太太張馨月結婚4年多，育有一女，兩夫妻不時曬恩愛，二人愛得坦蕩。不過內地網民就唔多Like張馨月，二人一齊咁耐就追擊張馨月咁耐，除咗不時拎佢同林峯前度吳千語比較之外，仲翻出佢嘅黑歷史。近日又有網民Post出一張多年前嘅相，指係張馨月當年曾經做「陪唱公主」。

張馨月早前放閃上載林峯陪佢睇蔡依林演唱會嘅短片，並由出發開始拍起。片中林峯喺去場地途中，喺袋入面拎出了鳥結糖，表示驚老婆開心過度血糖低暈倒，張馨月即舉起拇指大讚佢細心。入場前，張馨月表示心跳一度去到102，入場後她拿着螢光棒又跳又唱又叫，十足小女生一樣，而林峯一直在旁為佢拍片做跟得老公。

不過呢一連串甜蜜舉動竟然令網民「不滿」，有人竟翻出聲稱係張馨月多年前於卡啦OK工作時舊照，相中張馨月身穿粉紅色露肩女僕服網民留言：「這種女人情史豐富，還在KTV做過。」後來，張馨月又Post出旅行照，又被指為咗曬手錶pose扭曲，而佢戴嘅手錶更加係同林峯舊愛吳千語同款。張馨月其實不時被彈衣着品味差，更被質疑有心模仿吳千語，但時常都被嘲「氣質沒跟上」，「畫虎不成反類犬」。

林峯2019年與內地模特兒張馨月結婚，翌年9月公開宣布女兒「格格」出世。張馨月亦甘做「背後的女人」，專心相夫教女，林峯去哪裏工作，她都會帶同女兒跟隨左右。不過女方由始至今都批配唔起林峯，指佢曾擔任情趣內衣廣告模特兒。夫婦曾參與內地真人騷《妻子的浪漫旅行》，林峯當時稱入行20年最氣憤太太被鬧：「每天無端端被罵，尤其是自己喜歡的女人！攻擊我，隨便！沒問題，但是你惡意地攻擊我家人，人身攻擊我最重要的人，我跟你沒完。」又指太太以前是自己一手一腳工作，獨立地生活唔容易，因此對佢嚟講太太嗰啲並不唔係咩黑歷史，希望大家用正確目光對待所有人。獲老公力撐嘅張馨月爆喊，看到其他藝人的漂亮太太在各方面都很優秀，反而自己只是個普通女子，令老公被指冇眼光都好難受：「因為我不想別人這麼說我老公。加上我的事，我怕影響到他，我心裏還是挺不舒服的。」張馨月又否認貪林峯的身家，表明就算離婚都不會分財產。





