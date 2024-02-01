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葉劉的地球儀
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關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

01/02/2024

調整股市樓市政策，增強發展動能

#立法會 #葉劉的地球儀 #香港 #港股 #經濟 #財金大勢
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  • 葉劉淑儀

    葉劉淑儀

    葉劉淑儀(Regina Ip)，本屆政府行政會議召集人、立法會直選議員，新民黨主席。1975年加入香港政府，其後晉升至保安局局長，於2003年離職。她從美國進修回港後，在2006年7月成立「匯賢智庫」、2011年創立「新民黨」，並擔任黨主席；並於2015年成立「海上絲綢協會」，擔任聯席主席，致力為香港社會服務。

    葉劉的地球儀

　　「調整股市樓市政策，增強發展動能」，是周文港立法會議員於1月31日動議的無約束力議案，有逾30位議員發言，各位議員的發言充分反映社會對股市、樓市不斷下跌的不安。事實上，全球金融市場均受美國高息影響，很多資金流入美國，相對地，香港股市持續疲弱，表現算得上是全球最差之一，2023年全年累跌13.82%，踏入2024年跌勢未止，恒生指數由1月2日收市16788點，連跌三周，並且在1月22日跌穿萬五點關口，收報14961點，累計跌了1827點，跌至近年新低。

 

　　市場關注特區政府在千億財赤下會否開徵新稅項，財政司司長陳茂波一度公開指「資本增值稅(Capital Gains Tax)屬於政府研究範圍之一」（1月6日），可能是導致跌勢的因素之一。直至1月17日，財政司司長接受傳媒專訪時，澄清「本港不具備條件開徵資本增值稅，無論是目前或短期，都無意開徵」，恒指才回升114點至15391點（1月18日），但翌日又繼續下跌。

 

內地降準，印度股市超越香港

 

　　待至1月22日，國務院總理李強主持國務院常務會議，強調要採取更加有力有效措施，「穩市場、穩信心」。1月24日，人民銀行行長潘功勝宣布，將於2月5日起降低存款準備金率（降準）0.5個百分點，料向市場提供一萬億元人民幣流動性；又與香港金管局聯手推出「三聯通、三便利」措施，市場認為是「中央送大禮」給香港，消息刺激恒指當日急彈逾600點，收市報15899點；並在1月25日重攀萬六點關口，收市報16211點。

 

人行將於2月5日起降準0.5個百分點，料向市場提供一萬億元人民幣流動性。(Shutterstock)

 

　　相對港股的疲弱，日本及印度的股票市場則表現理想。報道指1月初以來，日經指數節節上升約9.12%，達到34年高位。印度也上進，報道指截至1月22日，在印度交易所上市股票總價值已達4.33萬億美元，超越了香港的4.29萬億美元，成為全球第四大股票市場（美國排首位，第二位中國，日本第三位）。

 

恒指下跌，財富蒸發

 

　　雖然行政長官李家超強調「股市有起有落」，又指「當局正密切留意股市波動，監管機構特別是金管局會謹慎留意變化，暫時看到市場運作有序，沒有不尋常情況」（1月23日），他是說得沒錯，不過，我們絕不能掉以輕心，必須留意股市表現，皆因恒指不斷下跌，意味著很多上市企業、業界、股民的財富都在蒸發、縮水，從而影響企業融資和社會的整體氣氛，也會間接影響市民對特區政府的信心。

 

推出措施要精準

 

　　其實特區政府已於去年8月29日宣布成立了「促進股票市場流動性專責小組」，負責「全面檢視影響股票市場流動性的因素，並向行政長官提交改善建議」。報道指小組已提交報告，行政長官亦有於《施政報告》採納小組的部分建議，不過港股表現未見起色。2023年第三季度，香港的新股上市數目只有44宗，集資額只有246億元，兩者均為近年新低。因此，適時推出措施，精準激活股市，至為重要，像上文提及內地降準便是一例。

 

新一份《施政報告》有採納促進股票市場流動性專責小組的部分建議，惟未能挽港股跌勢。（資料圖片）

 

美國證券市場有競爭

 

　　相對於紐約、倫敦等世界首屈一指的競爭對手，香港的股票市場仍有不足，長遠而言需要改革。

 

　　美國證券市場的兩個主要交易所，即紐約證券交易所(NYSE)和納斯達克交易所(NASDAQ)，是全球第一、第二大的證券交易所，兩者互相競爭。美國容許集體訴訟，一系列證券法規以高透明度作為規管方針，上市企業要披露包括獨立非執行董事的資料，亦須披露其營運風險，讓股民自行選擇。

 

　　納斯達克交易所作為世界第一個電子證券交易所，IPO的內容大多與電腦或生物技術等新科技有關。此外，納斯達克容許未有營運甚至未知行業內容的「特殊目的收購公司」(Special Purpose Acquisition Companies, SPACs)上市，即是先IPO融資，後收購其他未上市的公司，理論上更易於吸引閒置資金，有利市場發展。

 

港交所獨市經營無競爭

 

　　香港的情況不同，首先，香港只有香港交易所(Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, HKEX)一個上市平台，是壟斷式獨市經營，沒有競爭。再者，港交所本身是上市公司，同時又是規管者，可決定哪間企業能上市，當中有角色衝突，對香港股票市場的長遠發展並不健康，我認為需要改革。

 

港交所是時候調整審批IPO的準則。（資料圖片）

 

　　過往已有意見指出，港交所過度重視IPO企業的盈利能力，而其本身也是上市公司，為了擴大盈利，並不重視例如食肆、建築公司這些中小企的集資需求，上市過程拖延甚久，對中小企的發展極為不利。

 

　　我認為這種思維或做法忽略了股票市場的一個重要功能——把資金引入實體經濟，協助中小企融資發展；因此需要改革。

 

創業板半死不活需改革

 

　　第二，眾所周知，目前創業板(GEM)已是半死不活的狀態，近兩年已沒有公司在GEM上市。雖然證監會已於本年1月1日落實創業板改革，重推簡化轉主板機制及取消強制季度匯報等措施，但仍有不足。轉主板機制仍要求在創業板上市的企業要在三年有8000萬元盈利才可轉板上市，期間要付會計師、律師、保薦人等等費用，花費甚鉅，對中小企而言是「未見官先打八十」；再者，審批需時甚久，動輒等待三、五年，極不划算。

 

　　因此，我認為需重新檢討創業板的發展潛力，並且研究設立新板塊的可行性，以便利優質中小企上市融資。

 

　　第三，香港亦可研究及參考海外一些提高股票市場流動性的措施，例如實施「莊家制」作為長期措施，值得考慮。

 

短期宜進一步降股票印花稅

 

　　除了上述提及的長遠改革方向，短期措施也是必需的，可盡快激活股市。

 

 政府應再下調股票印花稅，向市場釋出正面訊號。（資料圖片）

 

　　第一，新民黨於2023年已建議特區政府把股票印花稅下調至原來的買賣雙方各付0.1%，喜獲特區政府接納，並已於2023年11月起生效。如今，我認為特區政府宜因應市況，進一步下調股票印花稅。事實上，已有證券界人士反映，希望特區政府再下調股票印花稅，以刺激交投。例如內地已於2023年8月起，把股票印花稅下調一半至0.05%，並只向買方收取。雖然內地減印花稅也未能刺激股市上揚，但回應市場訴求再減印花稅，標誌著政府向市場釋出正面訊號，表示政府不會坐視市場陰乾而不願伸出援手。

 

調動基金支持港股

 

　　第二，我認為特區政府向市場發出「支持港股」的訊息，十分重要。特區政府宜物色可動用的公共資金（包括外匯基金以外的各類基金），調整投資組合的成分，增撥份額購買優質港股。舉例說，行政長官於2022年《施政報告》成立的香港投資管理有限公司(The Hong Kong Investment Corporation Limited, HKIC)，旗下資金便有620億元，財經庫務局局長於1月31日答覆我的書面質詢，其回覆顯示香港投資管理有限公司自從2022年成立以來，尚未敲定投資策略，那麼620億元的資金，是不是只放在銀行收息？現在香港上市的A股或H股，有不少已出現超賣，市盈率極低及回報高，為何香港投資管理有限公司不可以投資一些優質港股，爭取較高回報？

 

　　總而言之，香港股市若再持續低迷沒有起色，將對香港作為國際金融中心的聲譽及整體經濟發展有深遠影響，特區政府宜認真考慮上述各項建議，盡快實施，增強股市發展動能。

 

　　註：作者利申，目前手上只持有一隻港股。

 

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