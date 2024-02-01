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01/02/2024

【FOCUS】不是不降時候未到，聯儲啟掉頭轉向

#聯儲局 #鮑威爾 #減息 #縮表 #聯儲
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 　　不是不降，時候未到。第四次按兵不動的聯儲，對「通脹信心」半遮半掩的鮑威爾，都擋不住市場對聯邦基金利率今年內下調5次、邁向4%的押注。而大幅修改的1月議息聲明，以及過去三周聯儲資產負債表僅下降區區數十億美元，都顯示22年來最高的利率和5年來最快的縮表，已經啟動掉頭轉向。

 

議息聲明罕有多處調整

 

　　中國央媽直播預告加碼降準，美國聯儲提前預告不會減息。鮑公一句「不太可能在3月會議上達到（減息）信心水平」，令記者會伊始一度企上4900點的標指，短短十幾分鐘轉跌1%，市值蒸發近5000億美元。

 

鮑威爾預告，「不太可能在3月會議上達到（減息）信心水平」。


　　何解聯儲最看重的通脹指標－－核心PCE於12月低見2.9%，以及衡量勞動力成本的ECI漲幅，第四季亦放緩至2021年中以來最低，走在通脹最後一公里路上的鮑公，卻驟然向3月減息預期大澆冷水？表面看，是委員會對通脹持續下降至2%的信心尚未夠班；實際上，是聯儲自己對中性利率無譜，不得不謹慎平衡行動過早或行動過晚的風險。

 

　　進入「風險管理模式」的佐證，還來自罕有多處調整措辭的議息聲明，最值留意的，是刪除了「任何額外的政策緊縮」、「美國的銀行體系穩固且具韌性」字眼，並新增「經濟前景不確定」。無獨有偶，去年收購破產的Signature Bank資產的NYCB（紐約社區銀行），隔夜股價因第四季錄意外虧損及減少派息而暴瀉38%，拖累KBW地方銀行指數重挫6%。

 

NYCB崩盤顯高利率衝擊

 

　　不過，跟去年3月觸發地方銀行危機的幾間小銀行相比，NYCB資本充足且去年淨利錄24億美元新高，第四季虧損主要來自信貸損失撥備大增，因其主要業務為大型商業地產。換言之，股價崩盤或是市場反應過度，但就折射聯儲高利率對商業地產和銀行淨息差的衝擊。鑒於此，不難理解鮑公表示，「預計經濟增長將放緩」、「委員會幾乎每個人都支持今年降息」、「3月將深入探討縮表速度議題」。

 

　　聯儲資產負債表自2022年4月以來，已累計瘦身逾萬億美元，但過去數月每月動輒800億、甚至逾千億的縮表速度，進入1月卻大幅放緩至不到40億美元；此外，原本用於存放閒置現金的隔夜逆回購額餘規模，自2022年底的2.55萬億美元降至6150億美元，意味貨幣市場過剩的流動性正迅速減少。

 

　　另一減息在路上的理據是，通脹下降、息口不變的直接結果是實質利率走高，顯然不利選舉年的經濟和股市。那麼何解標指迭創新高，技術走勢顯示下一步有望挑戰5000點？玄機就在Mag 7的權重佔比高達29%。

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