  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

01/02/2024

生肖運程2024：麥玲玲龍年十二生肖運程！屬龍犯太歲要用甚麼喜事化解？羊年人易因財失義！豬年紅鷥星動易脫單閃婚？邊個生肖家宅麻麻忌做中間人？這個生肖變化最多仲會大破財！教你佩戴飾物化解

#打工仔 #2024年 #犯太歲 #風水玄學 #生肖 #2024年運勢 #生肖運程 #運程 #龍年 #猴 #雞 #2024生肖運程 #馬 #龍 #十二生肖 #羊 #財運 #蛇 #虎 #牛 #狗 #兔 #豬 #鼠
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　還有幾天就是2024龍年的農曆新年！每年，大家會想知道自己新一年的運勢，更會想知自己會不會有機會升職加薪？今年請來香港最火紅玄學家之一麥玲玲師傅為大家指點迷津！今集會看看到十二生肖的龍年運勢，到底感情運、健康運有沒有地方要注意？

 

資料提供：麥玲玲、《麥玲玲2024龍年運程》

 

 

　　大家如果有興趣的話，可以繼續看下去，或者入手麥玲玲師傅的《麥玲玲2024龍年運程》，相信都可以大家解答到不少有關龍年運勢的問題！

 

 

＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

下一頁：即睇龍年2024肖龍運程

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #2024年 #犯太歲 #風水玄學 #生肖 #2024年運勢 #生肖運程 #運程 #龍年 #猴 #雞 #2024生肖運程 #馬 #龍 #十二生肖 #羊 #財運 #蛇 #虎 #牛 #狗 #兔 #豬 #鼠

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk